Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 13 Kasım ne günü? Bugün ne günü? 13 Kasım'da ne oldu? 13 Kasım'da kutlanan özel günler hangileri?

        13 Kasım'da kutlanan özel günler hangileri?

        Kasım ayı süresince pek çok kültürel etkinlik ve sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriliyor. Kasım ayı, sanat, kültür ve farkındalık yaratma amaçlı etkinliklerin yoğunlaştığı bir zaman olarak öne çıkıyor. Toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren etkinlikler kapsamında Kasım ayı, dinamik bir sosyal ortam sunuyor. Peki, 13 Kasım'da hangi özel günler kutlanıyor? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 00:19 Güncelleme: 13.11.2024 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        13 Kasım ne günü?
        ABONE OL
        ABONE OL

        13 Kasım, dünya genelinde iyilik yapmanın, hoşgörüyü ve empatiyi yaymanın önemi üzerine farkındalık yaratmak için belirlenmiş özel günlerden biridir. Bu tarihte, Dünya İyilik Günü kapsamında insanlara nazik ve yardımsever olmanın gücü hatırlatılır. Dünya genelinde yapılan bu kutlamalarla, iyilik hareketlerinin yaygınlaştırılması ve toplumlar arasında dayanışmanın güçlendirilmesi hedeflenir. İşte 13 Kasım'a dair merak edilenler...

        13 KASIM DÜNYA İYİLİK GÜNÜ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        13 Kasım Dünya İyilik Günü, 1998 yılında World Kindness Movement (Dünya İyilik Hareketi) adlı uluslararası bir sivil toplum kuruluşu tarafından ilan edilen bir gündür. Dünya çapında iyilik, hoşgörü ve yardımseverliği teşvik etmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu özel günün kökeni, 1997'de Tokyo'da yapılan ve dünya genelinden iyilik odaklı STK'lerin katıldığı bir konferansa dayanır. Bu konferans sonrası, iyilik hareketlerini dünya genelinde yaygınlaştırmak ve daha bilinçli bir toplumsal farkındalık yaratmak için "Dünya İyilik Günü" ilan edilmiştir.

        Dünya İyilik Günü'nde, insanların birbirine nazik davranması, empati kurması, yardımlaşma ve dayanışma göstermesi teşvik edilir. Günün amacı, iyiliğin bulaşıcı bir etkiye sahip olduğunu hatırlatarak, bireyleri pozitif eylemlerle toplumsal uyuma katkıda bulunmaya davet etmektir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Trump'ın kabinesi belli oluyor
        Trump'ın kabinesi belli oluyor
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        First Lady’ler arasında gerginlik
        First Lady’ler arasında gerginlik
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        Montella için Roma iddiası!
        Montella için Roma iddiası!
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı