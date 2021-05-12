Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİnanç
ABONE OL

13 Mayıs 2021 Diyanet Ramazan Bayramı Hutbesi: Bayram Hutbesi yayınlandı mı?

Ramazan Bayramı bu yıl da koronavirüs salgını gölgesinde geçecek. Yurt genelinde tam kapanma uygulaması devam ederken, müminler bayram namazında dilediği gibi bir araya gelemeyecek. Milyonlarca mümin Ramazan bayramının anlam ve önemini anlatan Ramazan bayramı hutbesini merak ediyor. İşte 13 Mayıs 2021 Diyanet Ramazan Bayramı Hutbesi...

13 Mayıs 2021 Diyanet Ramazan Bayramı Hutbesi: Bayram Hutbesi yayınlandı mı?

Bayram Hutbesi müslümanların dini bayramı olan Ramazan ve Kurban Bayramında sabah namazının akabinde günün önemine binaen imamın minberde okuduğu dualar ve nasihatleri içerir. Bayram Hutbesi, aynı Cuma hutbesi gibidir. Cuma hutbesinden farkı hutbe okumaya tekbir ile başlanır ve hutbe namazdan sonra okunur. İşte 13 Mayıs 2021 Diyanet Ramazan Bayramı Hutbesi...

13 MAYIS 2021 RAMAZAN BAYRAMI HUTBESİ

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan, 13 Mayıs 2021 tarihli ve "Kudüs'ün Özgür Olduğu Bayramlara" konulu Ramazan Bayramı Hutbesi.

Muhterem Müslümanlar!
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da salgın hastalığın gölgesinde buruk bir bayram sevinci yaşıyoruz. Ancak bu bayram sabahında ulu mabetlerin altında buluştuk elhamdülillah. Rabbimizden dileğimiz odur ki tedbirlere riayet ederek geçireceğimiz bu bayram, coşkulu bayramlarımızın müjdecisi olsun. O’nun nusret ve inayet kapılarının ardına kadar açılmasına vesile olsun. “Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.”[1] ayet-i kerimesi, Müslümanlar ve tüm insanlık için tecelli etsin.

Aziz Müminler!
Bayramlar, yıkılan gönülleri tamir etme, ülfet, ünsiyet ve muhabbet köprüleri kurma günleridir. Öyleyse, hastalığın yayılmasına sebep olmamak ve kul hakkına girmemek için bu bayram da ziyaretlerimizi erteleyelim. Ancak iletişim imkânlarımızı kullanarak ana babamızla, dost, akraba ve komşularımızla bayramlaşıp hallerini ve hatırlarını soralım. Bir arada olamasak da manen yanlarında olduğumuzu hissettirelim. Bayram günlerini küskünlükleri ve dargınlıkları sonlandırmak için fırsat bilelim. Ramazan-ı şerifte kazandığımız güzel alışkanlıklarımızı kaybetmemeye özen gösterelim.

Kıymetli Müslümanlar!
Bu bayram, mahzunuz; çünkü ismiyle mukaddes, çevresiyle mübarek kılınmış Kudüs yaralıdır. Mescid-i Aksâ’ya ve Filistinli kardeşlerimize karşı azgın ve zorba bir topluluğun barbarca saldırılarına şahit oluyoruz. Bu bayram hüzünlüyüz; zira hukuku, ahlakı, kutsal değerleri hiçe sayan işgalciler, Kudüs’ün kutsiyetini ve insanlık için değerini ihlal etmektedir. Çocuk, yaşlı, kadın demeden masum canları şehit etmekte, Müslümanların Kudüs’e giriş ve çıkışlarını, Mescid-i Aksâ’da ibadet etme hürriyetlerini engellemektedir. Hâlbuki Rabbimizin buyruğu son derece açıktır: “Allah’ın mescitlerinde O’nun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada zillet, ahirette ise büyük azap vardır.”[2]

Değerli Müminler!
İnsanlığın en köklü mirasına şahitlik eden Kudüs, bir İslam yurdudur. İslam’ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksâ, Müslümanlara aittir. Kudüs meselesi, sadece Filistinlilerin değil bütün Müslümanların ortak meselesidir. Dün olduğu gibi bugün de desteğimiz ve duamız, Filistinli kardeşlerimizin yanındadır. Yüce Rabbim, bu bayram sabahının hürmetine bütün mazlumlara, evlerinden ve yurtlarından çıkarılmış mağdurlara kurtuluş nasip eylesin. Ümmet bilincimizi ve iman kardeşliğimizi pekiştirmeyi bizlere lütfeylesin. Kudüs, Mescid-i Aksâ ve işgal altındaki bütün İslam beldelerinin özgürce kutlayacağı gerçek bayramlara bizleri kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun.

Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu hadis-i şerifiyle bitiriyorum: “Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir beden gibidir.”[3]

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İzmir'de Ramazan Bayramı saat kaçta kılınacak? İzmir bayram namazı kaçta kılınacak? Diyanet açıkladı
GÜNDEMİzmir'de Ramazan Bayramı saat kaçta kılınacak?
Ramazan bayramında teşrik tekbirleri ne zaman başlar? Ramazan bayramında teşrik tekbiri getirilir mi?
GÜNDEMBayramda teşrik tekbiri getirilir mi?
2021 Ankara bayram namazı saat kaçta kılınacak? Yarın Ankara'da Ramazan bayram namazı kaçta?
GÜNDEM2021 Ankara bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Türkiye genelinde 679 mahkemede e-Duruşma uygulanmaya başladı
GÜNDEM679 mahkemede uygulanmaya başlandı...
İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2021 İstanbul Ramazan Bayramı namaz vakti açıklandı
GÜNDEMİstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Engereklerin çiftleşme dansı böyle görüntülendi! - Haberler...
GÜNDEMGörüntülendi! Engereklerin çiftleşme dansı
Bayram namazı kılınacak mı? Bayramda camiler açık mı? Diyanet'ten Ramazan Bayramı namazı açıklaması
GÜNDEMBayram namazı kılınacak mı?
SON DAKİKA HABERLERİ! Kızlarına arkadaşlık teklif etti, başına gelmeyen kalmadı
GÜNDEMKızlarına arkadaşlık teklif edince işkence ettiler!
TBMM Başkanı Şentop'tan Ramazan Bayramı mesajı
GÜNDEMTBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan bayram mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı ile ...