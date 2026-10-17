13. YARGI PAKETİ'NDE GENEL AF VAR MI?

13. Yargı Paketi hakkında en çok merak edilen konuların başında genel af iddiaları geliyor. Ancak şu anki açıklamalardan hareketle pakette genel af düzenlemesi bulunduğunu söylemek mümkün değil. Genel af, kapsamı ve hukuki sonuçları itibarıyla ayrı bir yasal düzenleme gerektiriyor. Kanun teklifi yayımlanmadan mahkûmların tamamını veya belirli grupları kapsayan bir af kararı çıkacağı yönündeki iddialar kesin bilgi olarak değerlendirilmemeli.

Vatandaşların genel af ile infaz düzenlemesini birbirinden ayırması da önem taşıyor. İnfaz hukukunda yapılabilecek değişiklikler, tek başına genel af anlamına gelmiyor. Düzenlemenin kimleri kapsayacağı ve hangi sonuçları doğuracağı ancak kanun metni açıklandığında anlaşılabilecek.