13. Yargı Paketi maddeleri: 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde infaz düzenlemesi ile af var mı?
13. Yargı Paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri, gündemdeki yerini koruyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, paketin ekim ayında Meclis gündemine getirilmesinin planlandığını açıklarken özellikle yargılamaların hızlandırılmasına yönelik adımların öne çıkacağını belirtti. Boşanma davaları, aile hukukuna ilişkin düzenlemeler ve süresiz nafaka konusu da kamuoyunda tartışılan başlıklar arasında bulunuyor. Öte yandan cezaevindeki hükümlüler ve yakınları, yeni pakette infaz düzenlemesi, denetimli serbestlik veya genel af olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, içeriğinde af veya infaz düzenlemesi var mı? İşte 13. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği...
13. Yargı Paketi için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 Eylül 2026'da yaptığı açıklamada yeni paketin ekim ayında Meclis'e gelmesinin planlandığını ve yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler üzerinde çalışıldığını bildirdi. Bu açıklama, paketin özellikle davaların makul sürede sonuçlanmasına yönelik değişiklikler içerebileceğine işaret ediyor. Peki, 13. Yargı Paketi'nin içeriğinde hangi düzenlemelerin yer alması bekleniyor? İşte Yeni Yargı Paketi'ne ilişkin tüm merak edilen detaylar...
13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13. Yargı Paketi'nin ekim ayında TBMM gündemine getirilmesinin planlandığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, yargılamaların makul sürede tamamlanması ve vatandaşların adalet hizmetlerinden gecikmeden yararlanması hedefi öne çıktı. Ancak teklifin Meclis Başkanlığına sunulacağı kesin gün ve yasalaşma tarihi henüz netleşmiş değil. Kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasının ardından komisyon görüşmeleri, Genel Kurul süreci ve Resmî Gazete'de yayımlanma aşamaları takip edilecek.
13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
13. Yargı Paketi'nin kesin maddeleri, kanun teklifi TBMM'ye sunulup metin kamuoyuyla paylaşıldığında netlik kazanacak. Şu ana kadarki açıklamalar ve gündemdeki tartışmalar çerçevesinde öne çıkan başlıklar şöyle:
Yargılamaların hızlandırılması: Davaların makul süre içinde sonuçlandırılması ve yargı süreçlerinde yaşanan gecikmelerin azaltılması hedefleniyor.
Boşanma davaları ve aile hukuku: Aile hukukundaki uyuşmazlıkların daha kısa sürede çözüme kavuşması ve çocukların boşanma ile velayet süreçlerinde korunmasına yönelik mekanizmalar gündemde bulunuyor.
Nafaka düzenlemesi: Süresiz nafaka ve nafakanın süresiyle ilgili olası değişiklikler kamuoyunda merak ediliyor. Ancak nihai teklif metni görülmeden düzenlemenin kapsamı kesin olarak söylenemez.
Adalet hizmetlerinin etkinliği: Hâkim ve savcıların hedef süreler doğrultusunda çalışması ve yargı hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi Bakanlığın öne çıkardığı konular arasında yer alıyor.
Bu başlıkların tamamının 13. Yargı Paketi'nde yer alacağı kesinleşmiş değil. Resmî teklif açıklandığında hangi konuların pakete dahil edildiği belli olacak.
13. YARGI PAKETİ'NDE GENEL AF VAR MI?
13. Yargı Paketi hakkında en çok merak edilen konuların başında genel af iddiaları geliyor. Ancak şu anki açıklamalardan hareketle pakette genel af düzenlemesi bulunduğunu söylemek mümkün değil. Genel af, kapsamı ve hukuki sonuçları itibarıyla ayrı bir yasal düzenleme gerektiriyor. Kanun teklifi yayımlanmadan mahkûmların tamamını veya belirli grupları kapsayan bir af kararı çıkacağı yönündeki iddialar kesin bilgi olarak değerlendirilmemeli.
Vatandaşların genel af ile infaz düzenlemesini birbirinden ayırması da önem taşıyor. İnfaz hukukunda yapılabilecek değişiklikler, tek başına genel af anlamına gelmiyor. Düzenlemenin kimleri kapsayacağı ve hangi sonuçları doğuracağı ancak kanun metni açıklandığında anlaşılabilecek.
13. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?
İnfaz düzenlemesi konusunda da henüz kesinleşmiş bir madde listesi bulunmuyor. TBMM'de 5 Ekim 2026'da yapılan bir basın toplantısında DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, 13. Yargı Paketi'nin infaz düzenlemesini de içerecek şekilde Meclis'e gelmesi gerektiğini dile getirdi. Bu açıklama bir siyasi talep niteliği taşıyor; tek başına infaz düzenlemesinin pakete dahil edildiği anlamına gelmiyor.
Bu nedenle denetimli serbestlik, koşullu salıverilme, ceza süreleri veya belirli suçlara ilişkin infaz hükümlerinde değişiklik yapılacağına dair kesinleşmiş bir sonuç açıklamak için resmî teklif metnini beklemek gerekiyor. İnfaz düzenlemesi yapılması halinde kapsam, yürürlük tarihi ve hangi hükümlülerin yararlanabileceği kanun maddeleriyle belirlenecek.
13. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
13. Yargı Paketi'nin Meclis'ten geçip geçmediği ve ne zaman yürürlüğe gireceği, vatandaşların takip ettiği başlıklar arasında bulunuyor. Bir düzenlemenin yasalaşması için kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesi ve gerekli yürürlük işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.
13. Yargı Paketi'nin maddeleri ve yasama takvimiyle ilgili resmi gelişmelerin TBMM ve Adalet Bakanlığı açıklamaları üzerinden takip edilmesi önem taşıyor. Nafaka, boşanma davaları, infaz düzenlemesi ve genel af konularında kesin bilgi için yürürlüğe giren kanun metni esas alınmalı.
İNFAZ DÜZENLEMESİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK ÇIKACAK MI?
İnfaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik konusunda beklentiler devam ederken, 13. Yargı Paketi'nin kesin içeriği açıklanmadan yeni hakların kapsamını belirlemek mümkün değil. Herhangi bir değişiklik yapılması durumunda ceza türü, suç tarihi, hükümlünün ceza süresi ve infaz koşulları gibi kriterler önem taşıyacak.
Bu nedenle sosyal medyada paylaşılan af listeleri, tahliye tarihleri ve yeni infaz tablolarının resmi kanun metni yayımlanmadan kesin bilgi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.