13 yaş altına sosyal medya yasağı mı geliyor, son durum ne? BTK Başkan Yardımcısı duyurdu

TÜRKİYE’DE İNTERNET KULLANIMI

We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan, Dijital 2024 Ekim Global İstatistik Raporu’nda dünya genelinde; internet, sosyal medya, mobil kullanım, çevrimiçi ticaret ve dijital pazarlama verileri yer alıyor.

Buna göre; 2024 yılı 3. çeyrekte dünya nüfusu 8.18 milyara ulaşmış durumda.

Dünya genelinde internet kullanıcıları 5.52 milyara ulaştı ve nüfusa göre internet kullanım oranı yüzde 67.5.

Türkiye’de ise İnternet kullanıcılarının nüfusa oranı yüzde 86.5.

Bu oran dünya geneline bakıldığından ortalamanın bir hayli üzerinde seyrediyor.

Dünya genelinde sosyal medya kullanıcılarının sayısı 5.22 milyar iken bu sayının nüfusa oranı yüzde 63.8. Türkiye'de ise aktif sosyal medya kullanıcıları toplam nüfusun yüzde 65.7’sine denk geliyor.

Dünya genelinde internet kullanırken harcanan ortalama günlük zaman 6 saat 36 dakika iken, Türkiye'de bu süre 6 saat 51 dakika.

Türkiye, bu süre ile ülkeler arasında 18’inci sırada yer alıyor. İlk sırada 9 saat 21 dakika ile Güney Afrika, son sırada ise 4 saat 04 dakika ile Japonya yer alıyor.

Türkiye'de ortalama mobil internet bağlantı hızı 46.37 MBPS, sabit internet bağlantı hızı 42.90 MBPS’tir.

Dünya da en çok ziyaret edilen web sitesi google.com’dur. Dünya genelinde çevrimiçi olarak her hafta bir şeyler satın alan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının oranı yüzde 55,2 iken, bu oran Türkiye’de yüzde 57,9.

Aynı şekilde dijital içerik satın almalarına baktığımız zaman her ay 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yaptığı satın alımlarının oranı yüzde 65,9 iken Türkiye’de bu oran yüzde 65,4.

Dünya’daki internet kullanıcıları ortalama 2 saat 19 dakikasını, Türkiye’de ki internet kullanıcıları ise ortalama 2 Saat 37 dakikasını sosyal medya üzerinde geçiriyor.

Dünyada sosyal medya kullanıcılarının aylık ortalama kullandığı sosyal medya platformu sayısı 6.8, Türkiye’de ise 7.5.

Dünya genelinde en çok kullanıcısı bulunan sosyal medya 3.070 milyar kullanıcı ile Facebook.

Dünya genelinde ilk çeyrekte en fazla zaman geçirilen uygulama 34 saat 15 dakika ile TikTok iken bu süre Türkiye'de 30 saat 39 dakika.

Instagram reklamları ile ulaşılabilen 18 yaş üzeri Instagram kullanıcılarının toplam 18 yaş ve üzeri nüfusa oranı dünya genelinde yüzde 28,1 iken Türkiye'de bu oran yüzde 82,8. Türkiye, bu konuda en yüksek orana sahip ülke konumunda bulunuyor.

Dünya’da mobil telefon kullanıcılarının sayısı 5,75 milyar. Dünya’da aylık ortalama akıllı telefon hücresel veri trafiği 20,3 GB’tır. Finansal içeriklere baktığımız zaman her ay bankacılık, yatırım veya sigorta web sitesi veya uygulaması kullanan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzdesi dünya genelinde yüzde 38,1 iken bu oran Türkiye'de yüzde 36,1.

Her ay dünya genelinde mobil ödeme servislerini kullanan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının oranı yüzde 23,7 iken bu oran Türkiye’de yüzde 12,1.

Dijital pazarlama verilerine baktığımızda çevrimiçi marka araştırması için kullanılan birincil kanal yüzde 32,9 ile arama motorları olurken bunu yüzde 32,8 ile TV reklamları takip ediyor.

Dünya genelinde internet kullanıcılarının yüzde 32.3’ü reklam engelleyici uygulamalar kullanırken Türkiye'de ise bu oran yüzde 30,9.