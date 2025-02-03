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        Haberler Bilgi Gündem 1381 engelli öğretmen atanacak! Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?

        1381 engelli öğretmen atanacak! Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılışında engelli öğretmen ataması için çalışma yaptıklarını ve 2025 yılında 1381 engelli öğretmenin atanacağını duyurdu. Peki, engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 14:19 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:19
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada engelli öğretmen ataması için müjde verdi. Erdoğan, eğitimde fırsat eşitliğini, yalnızca öğrenciler için değil, öğretmenler için de en temel ilke olarak benimsediklerini söyledi. Peki, engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

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        1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1381 engelli öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı.

        Engelli öğretmenlerin istihdamı noktasında tüm imkânları seferber ettiklerini aktaran Erdoğan, "Bugün burada bir müjdeyi sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. 2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek. Tüm engelli öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyor, sınava girecek adaylara şimdiden başarılar diliyorum." diye konuştu.

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        1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaların 2025 yılında yapılacağını açıklasa da detaylar henüz netleşmedi. Bakanlığın ileriki günlerde başvuru tarihlerini ve diğer detayları duyurması bekleniyor.

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