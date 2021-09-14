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Haberler Sağlık
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14 Eylül Koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklanıyor - Son Dakika korona bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç?

Koronavirüs salgınında son dakika gelişmeleri devam ediyor. Vaka sayısının 25 bine yaklaşması sonrası vatandaşlar, günün tablosuna ilişkin aramalar yapıyor. Konuyla ilgili olarak resmi açıklama 20:00 sularında Sağlık Bakanı Koca tarafından gelecek...

14 Eylül Koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklanıyor - Son Dakika korona bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç?

Korona vaka sayısı 14 Eylül verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dün ki veriler ise geçtiğimiz akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Dün açıklanan son rakamlara göre pozitif vaka sayıları 25 bin sınırına ulaştı. İşte tedirgin eden tablonun detayları...

KORONA 14 EYLÜL VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 14 Eylül Salı verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

13 EYLÜL KORONA VAKA SAYILARI

13 Eylül tarihi itibariyle Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

AŞILAMA SAYISI ARTIYOR

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,03, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 64,94 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 101 milyon 748 bin 658'e yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısının 21 bin 352 olduğuna dikkati çekerek, "Bu vakalara 'Bana bir şey olmaz.' ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor." ifadelerini kullandı

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