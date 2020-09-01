AA

Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Dereyücek köyü Kuz Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Pınar (76),18 Ağustos'ta ayrıldığı evine geri dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmasına, Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar, Ağlı ve il merkezinden jandarma asayiş timleri, köpekli iz takip timi, ceset arama köpek timi, "drone" ile arama unsurları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi katıldı.

150 KİŞİLİK EKİP ARADI

AA'da yer alan habere göre ormanlık alanda 14 gün boyunca devam eden arama çalışmalarında 150 personel görev aldı. Ekipler, Pınar'ı ormanlık alanda hayatını kaybetmiş biçimde buldu. Yapılan incelemede İsmail Pınar'ın kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.