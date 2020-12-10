Koronavirüs salgını ile mücadele tüm dünyada devam ediyor. Türkiye'de hafta içi akşam 21.00 ile sabah 05.00 arası ve hafta sonu ( Cuma akşam 21.00 ile Pazartesi sabahı 05.00 arasını kapsayan günler ) sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vaka sayısının azalmaması durumunda yeni koronavirüs kısıtlamalarının artıp artmayacağı araştırılıyor. Peki 14 günlük sokağa çıkma yasağı var mı, gündemde mi? İşte detaylar...

14 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?



"14 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusuna hükümetten henüz bir yanıt gelmedi. Bu yasağın gündemde yer almadığı henüz netlik kazanmadı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, içinde bulunduğumuz durumu "Köprüden önceki son çıkış" cümlesiyle tanımladı.

14 günlük sokağa çıkma yasağı ihtimaliyle ilgili de Aydın şunları söyledi:

"Şu an uygulanmakta olan tedbirleri tam kapanma öncesi yapılan son hamle olarak düşünebiliriz. Bu hamlelerle başarı sağlayamazsak başka ülkelerde olduğu gibi 14 günlük tam kapanma yaşayabiliriz. Aralık ayının ikinci yarısında, başta İstanbul olmak üzere toplumsal bağışıklığın (sürü bağışıklığı) devreye girmesini beklediğini söyleyen Aydın, "Bu, toplumun neredeyse yarıya yakınının virüsle karşılaşmış veya virüs ile infekte olacağı için yayılım hızının belirli kentlerde azalmaya başlayacağı anlamına geliyor. Kısıtlama kuralları, toplumsal bağışıklık ve aşı ile bağışıklıkla beraber ocak ayından itibaren başta İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İzmir illerinde salgın hızının duraklayıp aşağıya doğru bir inişe geçeceğini öngörüyorum."