Eczacılık Günü nasıl ortaya çıktı? sorusu 14 Mayıs Eczacılık gününde gündeme geldi. Türkiye'de her yıl akademik eczacılık eğitiminin başladığı 14 Mayıs, Eczacılar Günü olarak kutlanıyor. İşte En güzel Eczacılık Günü mesajları ve sözleri ile Eczacılık Günü'nün tarihçesi...

14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ MESAJLARI - SÖZLERİ

Sağlık hizmetinin en önemli ayaklarından biri olan eczacılara saygıyla, 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun.

Tüm eczacılarımızın Eczacılar Günü kutlu olsun...

Dünya Eczacılar Günü vesileyle, eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın daha mümkün olduğu gelecek günler temennisiyle, tüm meslektaşlarımızın Eczacılık Günü’nü kutluyoruz.

Ülkemizdeki eczacıların 14 Mayıs Dünya Eczacılık Gününü kutlarız!

Sağlığımıza hizmet eden tüm değerli eczacılarımızın, Eczacılık Günü kutlu olsun…

Eczacınıza danışın, sağlığınızdan olmayın!

ECZACILIK GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

14 Mayıs 1839 tarihinde Mektebi Tıbbiyei Adliyei Şahaneye bağlı, eczacılık mesleğine yönelik, eğitim vermek üzere bir sınıf açılmıştır. 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, 1953 yılında yürürlüğe girmiş ve eczacılık mesleği, bu yasa halen geçerliliğini sürdürüyor.

Her yıl, akademik eczacılık eğitiminin başladığı 14 Mayıs tarihi, Eczacılık Günü olarak kutlanmaktadır. 2009 yılında İstanbul’da düzenlenen Dünya Eczacılık Kongresi sırasında, delegasyonun “FIP’in kuruluş tarihi olan 25 Eylül’ün tüm dünyada ortak olarak Dünya Eczacılık Günü adıyla kutlanması” önerisini, Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) delegasyonu oy birliği ile kabul edilmiştir. FIP Genel Kurul’da kabul ettiği öneriyi, daha sonra tüm dünya ülkelerine bildirdi ve “25 Eylül tarihinin Dünya Eczacılık Günü olarak kutlanacağını” ilan etti.