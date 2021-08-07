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14 nerenin plakası? 14 plaka neresi, hangi ilimiz? 14 plaka kodlu şehrimiz

Türkiye'de her şehir kendisine has bir sayı ile numaralandırılmaktadır. Vatandaşlarımız yaşadıkları illerin dışındaki plakaların hangi şehre ait olduğunu merak ediyor. Araştırılan plakalardan biri de 14 plaka kodu. 14 plakanın hangi ile ait olduğu araştırılıyor. Vatandaşlar soruyor; 14 nerenin plakası? İşte 14 plaka kodlu şehrimiz...

14 nerenin plakası? 14 plaka neresi, hangi ilimiz? 14 plaka kodlu şehrimiz

Ülkemizde bugün kullanılan tarzdaki plakalar ilk olarak 1962 Yılında kullanılmaya başlanmıştır. 1962 Yılında yapılan düzenlemelerde o gün il statüsünde olan 67 ilin isimleri alfabetik düzene göre sıralanmış ve bu sırayla plaka kodları verilmiştir. 01'den 67'ye kadar olan plaka kodlarında iller alfabetik olarak sıralanırken 67 Zonguldak ili alfabetik olarak son ildir ancak 68'den 81'e kadar olan plaka kodları sonradan il statüsü verilen yerlere 67'den sonraki sayılar verilmiştir. Vatandaşlar 14 plakanın hangi şehre ait olduğunu araştırıyor. İşte 14 plaka hakkında...

14 NERENİN PLAKASI?

14 plaka kodu Bolu iline aittir. Bir otomobilde veya herhangi bir aracın plakasında yer alan numara 14 ise bu araç Bolu iline kayıtlı bir plakadır.

BOLU İLÇELERİ PLAKA HARF GRUPLARI

İLİ

TRAFİK
KOD NO.

ALT SINIR

ÜST SINIR

 VERGİ DAİRESİ

SAY. KODU
(V.D. KODU)
BOLU

14

 AC 001 AZ 999 BOLU V.D.

14260
BOLU

14

 BA 001 BZ 999 BOLU V.D.

14260
BOLU

14

 BE 001 BE 999 BOLU V.D.

14260
BOLU

14

 DA 001 DZ 999 BOLU V.D.

14260
BOLU

14

 EA 001 EZ 999 BOLU V.D.

14260
BOLU

14

 KA 001 KZ 999 GEREDE V.D.

14262
BOLU

14

 M 0001 M 3999 BOLU V.D.

14260
BOLU

14

 M 5000 M 5499 GEREDE V.D.

14262
BOLU

14

 LA 001 LZ 999 MUDURNU M. MD.

14107
BOLU

14

 T 0001 T 2499 BOLU V.D.

14260
BOLU

14

 T 3500 T 3999 GEREDE V.D.

14262
BOLU

14

 T 4000 T 4500 MUDURNU M. MD.

14107

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