14 Ocak Kim Milyoner Olmak İster 'Keçi kurttan kurtulsa hangisi olur?'

Keçi kurttan kurtulsa hangisi olur? Sorusu Kim Milyoner Olmak İster yarışmacılarının merak konusu oldu. Sunuculuğunu Murat Yıldırım'ın yaptığı 15 Ocak 2019 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, 'Tehlikeler, zararlar olmasa her şey alabildiğine gelişir” anlamına gelen atasözüne göre, keçi kurttan kurtulsa hangisi olur?' şeklinde bir atasözü sorusu geldi.

KEÇİ KURTTAN KURTULSA HANGİSİ OLUR?

Tehlikeler, zararlar olmasa her şey alabildiğine gelişir” anlamına gelen atasözüne göre, keçi kurttan kurtulsa hangisi olur? sorusunda şıklar şöyle;

A: Fil

B: Su aygırı

C: Manda

D: Gergedan

Doğru cevap: Gergedan

KEÇİ KURTTAN KURTULSA GERGEDAN OLUR

Atasözünün anlamı: Hayatta tehlikeler, zararlar, engeller olmasa her şey alabildiğine gelişir.

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