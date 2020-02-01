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HaberlerKültür-Sanat

14 Şubat filmi

Onur Tuna, Tuvana Türkay'ın başrollerini paylaştığı 'Ağır Romantik'in fragmanı yayınlandı

Tuvana Türkay - Onur Tuna

Onur Tuna, Tuvana Türkay, Sermiyan Midyat, Durul Bazan, Altan Erkekli, Servet Pandur ile Gazanfer Ündüz'ün başrollerini paylaştığı 'Ağır Romantik' adlı filmin fragmanı yayınlandı. Film, gösterime 14 Şubat Sevgililer Günü'nde girecek.

FİLMİN KONUSU:
'Aslı' (Tuvana Türkay),sanata düşkün bir anne (Servet Pandur) ve profesör bir babanın (Gazanfer Ündüz),konservatuvarda okuyan genç kızıdır. Bir gün Beyoğlu'nda yürürken, kapkaççının gazabına uğrar ve çantası çalınır. Korku ve panik içindeki Aslı'ya, hayatın akışı içinde büyük aşkı olacak 'Kerem' (Onur Tuna) yardım eder ve hemen çantasını bularak ona teslim eder. Bu zorunlu tanışmadan sonra Aslı ve Kerem görüşmeye başlar ve evliliğe kadar giden romantik bir ilişkiye başlar. 'Kerem', 'Aslı'nın hiç alışık olmadığı ve bilmediği bir dünyadan gelmesine rağmen kendini büyük şirketlere danışmanlık yapan finans uzmanı olarak tanıtır. 'Kerem'in babası (Altan Erkekli),İstanbul'un en büyük kapkaç çetesinin başındadır. 'Aslı'nın dayısı olan emniyet müdürünün (Sermiyan Midyat) en büyük takibi ise bu kapkaç çetesini çökertmek üzerine kuruludur. Olayların farklı akışı sonunda Aslı ve Kerem'in en mutlu günleri, hiç unutamayacakları bir güne dönüşür...

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