Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 214 bin 001'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.382 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki 14 Temmuz 2020 Türkiye Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

14 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu bu akşam 19.00 ile 21.00 saatleri arasından açıklayacak.

13 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu dün akşam yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000’in altına inmekte kararlıyız. COVID-19’a karşı HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiyede son 24 saatte 1008 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 001, can kaybı 5 bin 382 oldu.

Son 24 saatte 1156 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 195 bin 671 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 567 bin 734´e, virüs tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 847 bin 288´e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 483 bin 281´e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2´inci ülke olan Brezilya´da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 840 bin 812 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 71 bin 492´ye ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3´üncü ülke olan Hindistan´da virüs kaynaklı can kaybı 22 bin 687 olurken, vaka sayısı ise 850 bin 358´e ulaştı.

GÜNEY AMERİKA´DA BİLANÇO YÜKSELİYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5´inci sırada bulunan Peru´da vaka sayısı 322 bin 710 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 682 olarak rapor edildi. Şili´de can kaybı yükselerek 6 bin 881 olurken vaka sayısı 312 bin 29´a yükseldi.

Avrupa´da ise İspanya´da vaka sayısı 300 bin 988 olarak belirtilirken ölü sayısı ise 28 bin 403 olarak açıklandı. İngiltere´de vaka sayısı 288 bin 953 olarak raporlanırken, can kaybının 44 bin 798´e yükseldiği açıklandı.

MEKSİKA´DA ÖLÜ SAYISI 34 BİN 730

Meksika´da son 24 saatte 6 bin 94 yeni vaka açıklanırken 539 kişinin de hayatını kaybettiği raporlandı. Meksika´da vaka sayısı toplamda 295 bin 268 olurken ölü sayısı 34 bin 730 olarak raporlandı.

İRAN´DA ÖLÜ SAYISI 12 BİN 635´E ÇIKTI

İran´da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 12 bin 635´e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 255 bin 117´ye çıktığı açıklandı.