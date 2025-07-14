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        Haberler Bilgi Magazin 14 Temmuz TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        14 Temmuz TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        14 Temmuz TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar merak konusu oldu. Gününü ekran başında geçirmek isteyen seyirciler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtı için arama motorlarına yöneldi. İşte, 14 Temmuz 2025 Pazartesi Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 15:01 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:01
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        1

        14 Temmuz TV yayın akışı paylaşıldı. Böylece TRT 1, Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TV8 ve Now TV gibi kanallarda yayınlanacak yapımlar belli oldu. Prime time kuşağında yer alan diziler, filmler, yarışma programları izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenirken, sabah ve öğle saatlerinde yayınlanan yapımlar da takip ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 14 Temmuz Pazartesi Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Siyah Kalp

        09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Aile Arasında

        22:45 En Büyük Şaban

        00:30 Aile Arasında

        02:45 En Büyük Şaban

        04:15 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Magazin D Yaz

        14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        16:00 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Turnike

        23:15 Kuralsız Sokaklar

        01:00 Uzaylı Tehdidi

        03:00 Zalim İstanbul

        05:00 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Kader Oyunları

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 – Sen Anlat Karadeniz

        17:00 - Oflu Hoca'nın Şifresi

        19:00 – atv Ana Haber

        20:00 – Aile Saadeti (5. Bölüm)

        00:20 - Güven Bana

        02:30 - Aldatmak

        05:20 - Bir Küçük Gün Işığı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Aramızda Kalsın

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Şekerpare

        22:00 Berlin Kaplanı

        23:45 Berlin Kaplanı

        01:45 Tarkan Gümüş Eyer

        03:00 Kiralık Aşk

        05:00 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:58 İstiklal Marşı

        06:00 Balkan Ninnisi

        08:45 Kod Adı Kırlangıç

        10:05 Kasaba Doktoru

        13:00 Seksenler

        14:10 Teşkilat

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber (Canlı)

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Gönül Dağı

        22:45 Türk Sineması "Ben ve Babam - Vatan"

        01:40 Kim Gitsin?

        02:55 Seksenler

        03:45 Teşkilat (Tekrar)

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 Now Ana Haber

        20:00 Recep İvedik

        22:15 Hababam Sınıfı Askerde

        00:45 İlk Buluşma

        03:00 İnadına Aşk

        04:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        10:00 MasterChef Türkiye

        15:30 İşte Benim Stilim

        20:00 MasterChef Türkiye

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