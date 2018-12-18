Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesinde meydana geldi. Afre M. (14) ve Fedi Hacyusuf (21) 1 yıl öne evlenip Suriye'de yaklaşık 8 yıldır süren iç savaştan kaçarak bir süre önce Halep'ten Adana'ya geldi. Afre M. bu evlilikten hamile kaldı. 8.5 aylık hamile olan Afre M. bugün de rahatsızlanınca kocasıyla Adana Doğum Hastanesi'ne gitti.



İHA'nın haberine göre, doktor kız çocuğunun kimliğine baktığında 14 yaşında olduğunu görünce muayene edip polise de haber verdi. Hastaneye gelen polis Türkiye'de 18 yaşından küçük kızların evlenmesi suç olduğu için kocayı ve ailesi ile eşini çocuk şube müdürlüğüne götürdü. Kocanın Suriye'de evlendiklerini, orada 12 yaşından sonra evlenmenin serbest olduğunu Türkiye'deki yasaları bilmediğini söylediği öğrenildi.



Afre M.'nin ise anne ve babasının kendisini evlendirdiğini Suriye'de herkesin küçük yaşta evlendiğini söylediği ileri sürüldü. Fedi Hacyusuf ve ailesi hakkında adli işlem başlatıldı.





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