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        Haberler Gündem 3. Sayfa 14 yaşındaki çocuk annesini ütüyle öldüren babasından şikayetçi oldu | Son dakika haberleri

        Annesini başına ütüyle vurarak öldüren babasından şikayetçi oldu

        Tekirdağ'da eşi Elif Dim'i (38) darbedip, başına ütüyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında, 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Hasan Dim'in (46) oğlu M.B.D. (14), babasından şikayetçi olup, cezalandırılmasını istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 17:50 Güncelleme: 08.05.2025 - 17:50
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        14 yaşındaki çocuk annesini öldüren babasını şikayet etti
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        Olay, 23 Ağustos 2024 gecesi Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte çiğ köfte dükkanı bulunan Hasan Dim ile fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuğunun annesi Elif Dim arasında, evde çocukların bulunmadığı sırada tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Dim, eşi Elif Dim’i darbederek öldürdü. Ardından evden çıkan Hasan Dim, mahallede bulunan kahvehanede çalışan oğlu A.E.D’nin (17) yanına giderek, "Anneni öldürdüm, eve git bak" diyerek uzaklaştı. Eve giden oğlu, annesini hareketsiz bulunca durumu polise bildirdi. Gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Elif Dim'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Elif Dim'in darbedilerek öldürüldüğü belirlendi.

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        3 GÜN SONRA YAKALANDI

        Olaydan sonra kaçan ve güvenlik güçleri tarafından her yerde aranan Hasan Dim, 3 gün sonra kırsal Karacakılavuz Mahallesi'nde görüldü. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), motosikletle kaçmaya çalışan Dim'i durdurup, teslim olmasını istedi. Motosikletten inen Dim, yanında taşıdığı bıçağı boğazına dayayıp, ‘Gelmeyin kendimi keser öldürürüm" dedi. JASAT ekiplerinin yaklaşık 10 dakika süren ikna çabasıyla Dim, elindeki bıçağı bırakıp teslim oldu.

        'BAŞINA ÜTÜ İLE VURDU'

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan Hasan Dim hakkında hazırladığı iddianamede, 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. İddianamede Elif Dim'in, eşinin telefonla başka kadınla mesajını görmesi üzerine tartışma yaşadığı belirtilerek, Dim'in karısına tehdit ve küfürlü mesajlar gönderdiği kaydedildi.

        İddianamede, "Evin içerisinde elleriyle ve ütü ile maktulün baş bölgesine birçok kez vurduğu, maktulü evin banyo kısmına götürerek yine burada maktulü darbetmek suretiyle ölümüne sebebiyet verdiği, şüphelinin savunmasında iki kez tokat attığını öldürme niyetinin olmadığını belirtmiş ise de; otopsi raporuna göre maktulün yüz ve baş bölgesinde yoğun darp izlerinin bulunması, olay yerinde sapı kırık taban kısmında kan izleri bulunan ütü bulunmuş olması ve olay yerinin dağınık olması, şüphelinin ifadesinde maktul uyanmayınca hemen 112'yi aradığını belirtmesine rağmen kamera görüntülerine ve 112 kayıtlarına göre evden ayrılarak oğlu A.E.D’yi saat 20.40'ta ikamete bıraktıktan sonra saat 20.42'de 112'yi aramış olması hususları nazara alınarak öldürme kastıyla hareket ettiğinin değerlendirildiği, yine şüphelinin maktule saat 16:44 sıralarında tehdit mesajı göndermiş olması nazara alınarak eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği bu şekilde şüphelinin üzerine atılı 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçunu işlediği kamera görüntüleri, imaj inceleme raporu, otopsi tutanağı, beyanlar ve tüm dosya kapsamından anlaşılmakta" denildi.

        Hasan Dim'in yargılanmasına Tekirdağ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün 2'nci duruşmayla devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Hasan Dim, ölen Elif Dim'in babası Mustafa Yörük, annesi Nurgül Yörük, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Sanık Dim, duruşmada eşinin başına ütü ile vurmadığını savunup, yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu söyledi.

        Çiftin oğulları M.B.D., pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde babasından şikayetçi olup, cezalandırılmasını istedi. Elim Dim'in annesi Nurgül, babası Mustafa Yörük, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Ailenin avukatı Onur Tatar, sanığın ütü ile vurduğunu kabul etmediğini belirterek, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda, kafasına ütüyle vurulması sonucu beyin kanaması geçirerek, hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini söyledi. Duruşma 27 Mayıs gününe ertelendi.

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