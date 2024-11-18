14 yaşındaki motosikletli yayaya çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesinde 14 yaşındaki ehliyetsiz ve kasksız sürücünün kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü çarptığı yayayı ağır yaraladı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi.
Şehir merkezinden Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönüne giden 14 yaşındaki L.C.B. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki H.Y'ye çarparak devrildi. Devrilen motosiklet yaklaşık 15 metre sürüklenerek yolun sağında park halindeki kamyonete çarptı.
Kazada motosikletten düşen sürücü L.C.B. ile arkasındaki H.D. (14) ve yaya H.Y. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.Y'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.