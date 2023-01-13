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Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa İznik'te 14 yıl sonra kanlı intikam! - Bursa haberleri
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14 yıl sonra kanlı intikam! Trafikte sıkıştırıp, kurşun yağdırdı

Bursa'nın İznik ilçesinde Orhan Korkmaz, 14 yıl önce kardeşini öldüren Hüseyin Zümrüt'ü hafif ticari aracıyla trafikte seyir halindeyken sıkıştırıp, kurşun yağdırdı. Aracından inip duran aracın yanına gelen Korkmaz, burada tabancanın şarjörünü değiştirip tekrar Zümrüt'e kurşun sıktı. Hastaneye kaldırılan Zümrüt hayatını kaybetti

Bursa İznik'te 14 yıl sonra kanlı intikam! - Bursa haberleri
DHA

Bursa'da Orhan Korkmaz (42), 14 yıl önce kardeşini öldüren Hüseyin Zümrüt'ü (70) trafikte sıkıştırıp, kurşun yağdırdı.

Olay, saat 13.30 sıralarından İznik ilçesi Yeni Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Hüseyin Zümrüt'ün kullandığı hafif ticari araç, yanına yaklaşan bir başka hafif ticari araç tarafından sıkıştırıldı.

TABANCAYLA ART ARDA ATEŞ ETTİ

Araç sürücüsü, tabancasını çekip Zümrüt'e peş peşe ateş etti. Hüseyin Zümrüt kanlar içinde kalırken, şüpheli ise kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Hüseyin Zümrüt, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

2009'DA KARDEŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Polisin yaptığı araştırmada, şüphelinin Orhan Korkmaz olduğu tespit edildi. Hüseyin Zümrüt'ün, Korkmaz'ın kardeşi Mustafa Korkmaz'ı 2009 yılında düğününe bir hafta kala, arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğü, bir süre önce de cezaevinden çıktığı belirlendi.

Polisin Orhan Korkmaz'ı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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