Üniversite sınavında 140 puan alan ve baraj altında kalan öğrenciler, tercihlere ilişkin aramalar yapıyor. İşte ayrıntılar...



140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

ÖSYM Başkanı Aygün bir açıklama yaptı. Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. 1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.

BARAJI GEÇEMEYENLER NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

Normal tercih süresi 20 Ağustos’ta tamamlanacak. ÖSYM’nin sonuçları açıklamasıyla kazananlar kayıtlarını yaptıracak.

Eylül ayının başında, boş kalan kontenjanlar ÖSYM’ye bildirilecek. AYT’de180 barajını geçenlerin başvurabileceği ek tercih dönemi başlayacak. Ortalama 20 gün sürecek ek tercih döneminin ardından da ikinci ek tercih dönemine geçilecek.

Boş kontenjanlar için baraj puanı düşürülerek, yeni bir tercih havuzu oluşturulacak ve yeni sıralama yapılacak. İkinci ek yerleştirmenin ekim ayının başında tamamlanması bekleniyor.

140 PUANLA ALAN ÜNİVERSİTELER

140 puanla alan bölümler adayların gündeminde bulunuyor. YKS tercih kılavuzunda taban puanlarının ayrıntıları bulunuyor.

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