GÜNDEM

Haberler > GÜNDEM 1400 yıllık altın işlemeli kitap ve el yazması ele geçirildi!

Antalya'da, jandarma ekipleri yabancı turistlere tarihi eser satılacağı yönündeki ihbarın ardından harekete geçti. Olayla ilgili teknik ve fiziki takibin ardından tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Tarihi eser kaçakçılarının bulunduğu araçta yapılan aramada 1400 yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli deri kitap ile bir el yazması ele geçirildi

AA