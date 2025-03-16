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        Haberler Gündem 3. Sayfa 14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!

        Başkentte bir binanın 14. katından aşağı düşen Ş.G.K. adlı kadın hayatını kaybetti. Dehşete düşüren olayla ilgili şüpheli bulunan kadının sevgilisi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 14:32 Güncelleme: 16.03.2025 - 14:32
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        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
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        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde oturduğu binanın 14. katından aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüpheli bulunan ölümle ilgili kadının sevgilisini gözaltına aldı.

        AA'da yer alan habere göre dün akşam saatlerinde bir binanın 14'üncü katından Ş.G.K. adlı kadının aşağı düştüğü bilgisi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

        Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının düştüğü belirlenen daireye giden ve kapıyı çalan polis ekipleri, açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girdi. Evde uyur halde bulunan ve Ş.G.K'nın birlikte yaşadığı sevgilisi olduğu öğrenilen H.U. ekipler tarafından gözaltına alındı.

        İFADESİ GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli H.U'nun polise verdiği ilk bilgide, Ş.G.K. ile 1 aydır sevgili olduklarını, olay öncesi tartışmalarının ardından barıştıklarını, daha sonra kendisinin rahatsızlığı nedeniyle reçeteli ilaç alarak uyuduğunu, bu nedenle polis zile bastığında kapıyı açamadığını ve olay hakkında bilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair soruşturmanın devam ettiği bilgisi edinildi.

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