15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih işlemleri 21 Kasım 2025 tarihinde sona erdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından binlerce öğretmen adayı atama sonuçlarının açıklanacağı tarih için araştırmalara başladı. Bu noktada ‘’MEB kılavuzu ile 15 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu ile sözleşmeli öğretmen atama sonuç tarihi belli oldu. 2025 sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak. İşte detaylar…