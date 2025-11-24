Öğretmen atama sonuç tarihi belli oldu! 2025 MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmen tercih tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu ile belli olmuştu. Kılavuzda belirtildiği gibi 17 Kasım'da başlayan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları 21 Kasım'da sona erdi. e-Devlet üzerinden tercih işlemlerini tamamlayan öğretmen adayları, sonuçlar için MEB'den gelecek son dakika açıklamalarına odaklandı. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 MEB kılavuzu ile sözleşmeli öğretmen atama sonuç tarihi...
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih işlemleri 21 Kasım 2025 tarihinde sona erdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından binlerce öğretmen adayı atama sonuçlarının açıklanacağı tarih için araştırmalara başladı. Bu noktada ‘’MEB kılavuzu ile 15 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu ile sözleşmeli öğretmen atama sonuç tarihi belli oldu. 2025 sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak. İşte detaylar…
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ SONA ERDİ
2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı.
Kılavuz doğrultusunda 17 Kasım’da başlayan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları, 21 Kasım saat 16.00'da sona erdi.
ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının %50’si ile sözlü sınav puanının %50’si alınarak hesaplanacak.
PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE...
Sözlü sınav başarı puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak. Eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecek.
Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmen ataması tercih sonuçları, 24 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecek.
ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.