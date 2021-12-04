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Haberler Futbol Süper Lig 15. hafta Süper Lig puan durumu! Süper Lig 15. hafta maç programı
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15. hafta Süper Lig puan durumu! Süper Lig 15. hafta maç programı...

Süper Lig'de 15. hafta başladı. Kasımpaşa Beşiktaş maçıyla başlayan Süper Lig 15. hafta puan durumu ve maç programını derledik!

15. hafta Süper Lig puan durumu! Süper Lig 15. hafta maç programı

2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 15. hafta maçlarıyla devam ediyor. İşte bu haftaki maçlar için merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...

SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTRÜ

3 Aralık Cuma:

20.00 Kasımpaşa 0-0 Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

4 Aralık Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)
19.00 Galatasaray-Altay (Nef)

5 Aralık Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)
16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

6 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

SÜPER LİG 15. HAFTA PUAN DURUMU (4 ARALIK)

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