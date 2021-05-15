Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

15 Mayıs Koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklanıyor - Son Dakika corona virüs vaka, test ve vefat sayısı

Koronavirüs salgınında tam kapanma etkisiyle vaka sayısında yeniden ciddi bir düşüş yaşandı. 60 binlere kadar çıkan günlük vaka sayısı 10 bin dolaylarına geriledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizdeki son durumu bu akşam 19:00 sularında açıklayacak...

15 Mayıs Koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklanıyor - Son Dakika corona virüs vaka, test ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 5.083.996 yükseldi. 44.059 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

15 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

14 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

14 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 242 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, yeni vaka sayısının 11 bin 394 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 242 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 44 bin 301’a yükseldi. Toplamda 50 milyon 463 bin 16 test yapıldı. Bugün yapılan 203 bin 73 testten, 11 bin 394 yeni vaka sayısı, 1 bin 102 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 95 bin 390 olduğu, bugün iyileşen 37 bin 261 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 894 bin 24’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,0, ağır hasta sayısının ise 2 bin 670 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 162 milyon 303 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 365 bine, iyileşenlerin sayısı ise 140 milyon 192 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 630 bini, Hindistan'da 24 milyon 360 bini, Brezilya'da 15 milyon 436 bini ve Fransa'da 5 milyon 841 bini geçti.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 179 milyon 298 bin 584 doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

İngiltere'de 8 Aralık'ta başlayan Kovid-19 aşılama programıyla 60 yaş üstündeki 11 bin 700 can kaybının ve 33 bin kişinin hastaneye yatışının önlendiği tahmin ediliyor.

İngiltere’de ayrıca ilk olarak Hindistan’da ortaya çıkan Kovid-19'un iki kez mutasyona uğramış türünün (Hindistan varyantı) görüldüğü vaka sayısındaki artışın, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) üzerindeki baskıyı artırmasından korkuluyor.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile İngiltere ve İsrail'in arasında yer aldığı bazı ülkelerden gelenler için İtalya’ya girişte istenilen 5 günlük karantina şartını kaldırma kararı aldı.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, yarından itibaren pazar yerleri ve toplu taşıma istasyonları hariç açık havada maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yetişkinlerin ardından çocuk ve gençlere Kovid-19 aşısı yapmayı planlayan yüksek gelirli ülkelere, ellerindeki aşıları düşük gelirli ülkelere bağışlama çağrısında bulundu.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

50 yaş üstü aşılama başladı mı? 50 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Aşı takviminde son durum
SAĞLIK50 yaş üstü ne zaman aşılanacak?
Covid 19 test sonucu ne zaman çıkıyor? E-nabız Koronavirüs test sonucu öğrenme sistemi
SAĞLIKKoronavirüs test sonucu öğrenme
BU İLACI KULLANIN! Son dakika: Kovid'e karşı erken dönemde Favipiravir etkili - VİDEO HABER
SAĞLIK"Kovid'e karşı erken dönemde o ilaç etkili!"
15 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKGüncel Türkiye koronavirüs vaka tablosu
İl il risk haritası 15 Mayıs! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
SAĞLIKGüncel Türkiye koronavirüs risk haritası
Koronavirüs belirtileri burada... İşte gün gün Corona virüsü ilk belirtileri
SAĞLIKCovid-19 belirtileri nelerdir?
SON DAKİKA VAKA SAYISI! 14 Mayıs korona tablosu açıklandı
SAĞLIKYeni vaka sayısı açıklandı
14 Mayıs korona tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIKİşte en güncel korona tablosu!
İngiltere'de Hint varyantı alarmı! En çok 20-30 yaşlarında... - Haberler
SAĞLIKİngiltere'de Kovid-19'un Hindistan varyantı endişeye ...
Yürüyüşten en etkili fayda sağlamanın 9 kuralı! - Haberler
SAĞLIKYürüyüşten en etkili fayda sağlamanın 9 kuralı!