Samsun ve çevre illerde Ramazan Bayramı'nın 3. gününde "tam kapanma" sakinliği devam ediyor

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 5.083.996 yükseldi. 44.059 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

15 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

14 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

14 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 242 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, yeni vaka sayısının 11 bin 394 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 242 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 44 bin 301’a yükseldi. Toplamda 50 milyon 463 bin 16 test yapıldı. Bugün yapılan 203 bin 73 testten, 11 bin 394 yeni vaka sayısı, 1 bin 102 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 95 bin 390 olduğu, bugün iyileşen 37 bin 261 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 894 bin 24’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,0, ağır hasta sayısının ise 2 bin 670 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 162 milyon 303 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 365 bine, iyileşenlerin sayısı ise 140 milyon 192 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 630 bini, Hindistan'da 24 milyon 360 bini, Brezilya'da 15 milyon 436 bini ve Fransa'da 5 milyon 841 bini geçti.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 179 milyon 298 bin 584 doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

İngiltere'de 8 Aralık'ta başlayan Kovid-19 aşılama programıyla 60 yaş üstündeki 11 bin 700 can kaybının ve 33 bin kişinin hastaneye yatışının önlendiği tahmin ediliyor.

İngiltere’de ayrıca ilk olarak Hindistan’da ortaya çıkan Kovid-19'un iki kez mutasyona uğramış türünün (Hindistan varyantı) görüldüğü vaka sayısındaki artışın, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) üzerindeki baskıyı artırmasından korkuluyor.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile İngiltere ve İsrail'in arasında yer aldığı bazı ülkelerden gelenler için İtalya’ya girişte istenilen 5 günlük karantina şartını kaldırma kararı aldı.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, yarından itibaren pazar yerleri ve toplu taşıma istasyonları hariç açık havada maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yetişkinlerin ardından çocuk ve gençlere Kovid-19 aşısı yapmayı planlayan yüksek gelirli ülkelere, ellerindeki aşıları düşük gelirli ülkelere bağışlama çağrısında bulundu.