15 Ocak A101 aktüel kataloğu: Bu hafta A101 marketlerde hangi ürünler var?
15 Ocak Perşembe günü A101 aktüel kataloğu yayınlandı. Yarından itibaren A101 marketlerinde yeni aktüel ürünleri alışverişseverlerle buluşuyor. Bu hafta Aldın Aldın afişinde teknolojik ürünlerden ev eşyasına, müzik aletinden motosiklete kadar birçok ürün satışa çıkacak. İşte 15 Ocak 2026 A101 aktüel broşürü haberimizde...
Giriş: 14.01.2026 - 17:30 Güncelleme: 14.01.2026 - 17:30
A101 marketlerinde 15 Ocak aktüel ürünleri belli oldu. Perşembe gününden itibaren satışta olacak ürünler alışverişseverler tarafından merak ediliyor. Piyano, motosiklet, cep telefonu, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, şifonyer, bebek yatağı gibi birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte 15 Ocak A101 Aldın Aldın kataloğu...
