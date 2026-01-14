METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmurlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Rize, Şırnak, Muş, Van, Hakkari ve Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın'ın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.