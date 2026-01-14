15 Ocak güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?
Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında; hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, 15 Ocak Perşembe bugün hava nasıl? İşte 15 Ocak Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
15 Ocak Perşembe güncel hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu merak ediliyor. Peki, 15 Ocak Perşembe hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmurlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Rize, Şırnak, Muş, Van, Hakkari ve Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın'ın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA -1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı