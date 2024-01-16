Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 15 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması: Kara, Ömer, Safir ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi! Reyting sonuçları

        15 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması: Kara, Ömer, Safir

        Reyting sonuçları 15 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan zirve yarışında Kara, Ömer, Safir ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 15 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 10:59 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Reyting sonuçları 15 Ocak Pazartesi akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Pazartesi akşamı ekrana gelen Kara, Ömer, Safir ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi yapımlar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        İşte 15 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        2

        15 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        SURVIVOR ALL STAR

        ÖMER

        ESRA EROL'DA

        SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

        MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

        SAFİR

        ATV ANA HABER

        SHOW ANA HABER

        HIZLI VE ÖFKELİ HOBBS VE SHAW (Y.S.)

        KANAL D ANA HABER

        3

        15 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI

        ÖMER

        SURVIVOR ALL STAR

        SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

        MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

        ÖMER (ÖZET)

        ESRA EROL'DA

        KANAL D ANA HABER

        SURVIVOR ALL STAR (ÖZET)

        SHOW ANA HABER

        HIZLI VE ÖFKELİ HOBBS VE SHAW (Y.S.)

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var