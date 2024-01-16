15 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması: Kara, Ömer, Safir
Reyting sonuçları 15 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan zirve yarışında Kara, Ömer, Safir ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 15 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması...
Reyting sonuçları 15 Ocak Pazartesi akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Pazartesi akşamı ekrana gelen Kara, Ömer, Safir ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi yapımlar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 15 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:
15 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
SURVIVOR ALL STAR
ÖMER
ESRA EROL'DA
SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
SAFİR
ATV ANA HABER
SHOW ANA HABER
HIZLI VE ÖFKELİ HOBBS VE SHAW (Y.S.)
KANAL D ANA HABER
15 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI
ÖMER
SURVIVOR ALL STAR
SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
ÖMER (ÖZET)
ESRA EROL'DA
KANAL D ANA HABER
SURVIVOR ALL STAR (ÖZET)
SHOW ANA HABER
HIZLI VE ÖFKELİ HOBBS VE SHAW (Y.S.)