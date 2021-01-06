15 Ocak'ta yasaklar kalkacak mı? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Korona tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı, kafe ve restoranların kapatılması ve akşam 21.00'den sonra sokağa çıkma yasağı gibi yeni kısıtlamalar getirilmişti. Yeni kıtlamalar bir ayı aşkın süredir devam ediyor.

Peki, 15 Ocak'ta yasaklar kalkacak mı? Normalleşme ne zaman başlayacak? Merak edilen detayları sizler için haberimizde derledik. İşte, detaylar...

15 OCAK'TA YASAKLAR KALKACAK MI?

Normalleşme sürecinin 15 Ocak'ta kalkacağı yönünde iddialar genellikle sosyal medyada yer alıyor. Ancak konuyla ilgili kesinlikle resmi bir açıklama bulunmuyor. Dolayısıyla yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağı henüz bilinmiyor.

OKULLAR YÜZ YÜZE NE ZAMAN AÇILACAK?

Son Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrası "Yüz yüze sınavlar ne zaman başlayacak?" sorusu da cevabını buldu. Açıklamaya göre ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim 15 Şubat'a kadar ertelendi. Bu nedenle 15 Şubat'a kadar yüz yüze hiçbir sınav yapılmayacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. Yarıyıl tatili bu bağlamda 3 hafta olacaktır.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.