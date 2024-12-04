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        Haberler Bilgi Yaşam 15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili, (Sömestr) hangi gün başlıyor ve bitiyor?

        15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili, (Sömestr) hangi gün başlıyor ve bitiyor?

        Yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı takvimini açıklayarak sömestr tatilinin tarihlerini duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, karnelerin dağıtılacağı ocak ayına kadar birinci döneme devam edecek. Peki, yarıyıl tatili hangi tarihte? 15 tatil ne zaman başlayıp bitecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 17:27 Güncelleme: 04.12.2024 - 17:27
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        Milli Eğitim Bakanlığı, sömestr tatili takvimini açıkladı. İlk ara tatilin ardından dinlenme fırsatı yakalayan öğrenciler ve öğretmenler, 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz tatiline 20 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak. Peki, yarıyıl tatili hangi tarihlerde? 15 tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

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        15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Milli Eğitim Bakanlığı’na göre, 2024-2025 eğitim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü tamamlanacak.

        Okulların kapanmasının ardından, yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak.

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        15 tatil toplamda iki hafta sürecek ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

        Öğrenciler ve öğretmenler, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ikinci dönemin ilk ders ziliyle eğitim maratonuna kaldıkları yerden devam edecek.

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        NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

        MEB takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

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