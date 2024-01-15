MEB 15 TATİL TARİHİ | MEB duyurdu: 2023 - 2024 Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

MEB 15 TATİL TARİHİ | MEB duyurdu: 2023 - 2024 Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

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Okullar yeni döneme 11 Eylül Pazartesi günü başlamıştı. Şubat ayına kısa bir süre kala milyonlarca öğrenci tarafından yarıyıl tatil tarihi sorgulamaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim takvimini açıkladı. Peki, yarıyıl 15 tatil ne zaman ve okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB takvimi ile yarıyıl (sömestr) tatili tarihi hakkında güncel bilgiler...