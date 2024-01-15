Yarıyıl tatili için geri sayım! Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman?
Yarıyıl tatili sorgulamaları hız kazandı. 11 Eylül tarihi itibarıyla yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlamıştı. Ocak ayının ortalarına gelinmesiyle yarıyıl (sömestr) tatili tarihleri merak konusu oldu. Tarihler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim ile netlik kazandı. İşte detaylar...
Okullar yeni döneme 11 Eylül Pazartesi günü başlamıştı. Şubat ayına kısa bir süre kala milyonlarca öğrenci tarafından yarıyıl tatil tarihi sorgulamaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim takvimini açıkladı. Peki, yarıyıl 15 tatil ne zaman ve okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB takvimi ile yarıyıl (sömestr) tatili tarihi hakkında güncel bilgiler...
YENİ EĞİTİM DÖNEMİ 11 EKİM'DE BAŞLAMIŞTI
Yıl sonuna gelinmesiyle beraber öğrenciler, öğretmenler ve veliler yarıyıl tatilinin (sömestr) ne zaman olduğunu merak ediyorlar.
YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN?
Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.