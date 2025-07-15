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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz 2025 Salı bugün hastane, eczane ve sağlık ocağı açık mı, hizmet veriyor mu, randevu alınır mı?

        15 Temmuz bugün hastane, eczane ve sağlık ocağı açık mı, hizmet veriyor mu?

        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle sağlık hizmetleri kapsamında eczane, hastane ve sağlık ocaklarının mesai durumları araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz bugün hastane, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı, mesai süreçleri nasıl işliyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 10:16 Güncelleme: 15.07.2025 - 10:16
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        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün resmi tatil olarak kabul edilmesiyle birlikte, sağlık hizmetlerine dair merak edilen sorular da gündeme geldi. Vatandaşlar, bu özel günde hastanelerin, sağlık ocaklarının ve eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Acil sağlık ihtiyaçları ve ilaç temini açısından önemli olan bu sorunun yanıtı, günün planlamasını da doğrudan etkiliyor. Peki, 15 Temmuz’da hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları hizmet veriyor mu? İşte merak edilen ayrıntılar...

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        15 TEMMUZ'DA HASTANELER AÇIK MI?

        15 Temmuz resmi tatil sayıldığı için hastanelerin poliklinik kısımları açık olmayacak ancak acil bölümleri 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

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        15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK MI?

        15 Temmuz resmi tatil olduğu için eczaneler hizmet vermiyor. Ancak nöbetçi eczaneler açık olacak. Aşağıdaki linkten nöbetçi eczane sorgulaması yapabilirsiniz.

        E-DEVLET NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        15 TEMMUZ'DA SAĞLIK OCAKLARI HİZMET VERİYOR MU?

        15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle sağlık ocakları ve aile hekimleri bugün için hizmet vermeyecek.

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