15 Temmuz'da noterler çalışacak mı? 15 Temmuz Pazartesi noterler açık mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü bu sene pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatillerde noterler kapalı olduğundan 15 Temmuz günü de noterlerin kapalı olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, 15 Temmuz'da noterler çalışacak mı? İşte detaylar!
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü bu sene de ülkemizde resmi tatil olarak kutlanacak. Resmi tatillerde noterler kapalı olduğundan Pazartesi günü noterde işi olan vatandaşlar 15 Temmuz'da noterler açık mı araştırması yapmaya başladı. İşte detaylar...
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmiştir.
15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI?
Diğer resmi tatillerde de olduğu gibi 15 Temmuz Pazartesi günü de bir çok kurum kuruluş kapalı olacak. Noterler de 15 Temmuzda hizmet vermeyecek.
15 TEMMUZ'DA NERELER KAPALI OLACAK?
Resmi tatil günlerinde eğitim kurumları, yani okullar ve üniversiteler, faaliyetlerine ara verirler. Aynı şekilde, eczaneler, bankalar, kargo şirketleri, noterler, Borsa İstanbul, döviz büroları, kuyumcular da hizmet vermezler. Ayrıca, sağlık hizmeti sağlayan sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri ve hastaneler de bu günlerde kapalıdır. Bu nedenle, vatandaşların resmi tatil günlerinde bu kurumlarla ilgili işlemlerini önceden planlamaları önemlidir.