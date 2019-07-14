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15 Temmuz sözleri 2019! 15 Temmuz şehitleri anmak için mesajlar ve sözler... Demokrasi ve Milli Birl

15 Temmuz darbe girişimi, darbecilerin verdiği isimle Harekat Yıldırım veya Yurtta Sulh Harekâtı, 15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından gerçekleştirilen askerî darbe teşebbüsü olarak tarihe geçti. Türkiye tek yürek olarak darbecileri püskürttü. Bu kutlu zafer için en güzel 15 Temmuz Demokrasi Bayramı mesajlarını bir araya getirdik. Ayrıca şehitlerimizi unutmamak için de sözler hazırladık. İşte 15 Temmuz mesajları ve sözleri...

15 TEMMUZ UNUTULMAYAN SÖZLER

- ”Kurşun oruç bozmaz şehidim… Sen bugün ALLAH Katında iftara davetlisin!”

- Vatan uğrunda can verip yatanlara şehit denir!

- ”Yetmiş milyon gül dalı…Bu yurt Türk’ün öz malı, Yine Türk’ün kalmalı,Diyen yiğit dilleriyiz.”

- ”Şehidin anası çekmesin acı, derdi varsa bulunmalı ilacı, şehidin anası olur baş tacı, şehit anasına evlat olmalı…”

- ”Utanıyorum şehidim, utanıyorum, yemekten, içmekten, senin annen ağlarken gülmekten utanıyorum! Sanma ki; unutuyor, unutturuyoruz. Unutanları barındırmaktan utanıyorum. Sen; vatan için bizim için şehit olurken, seni görmezden gelenlerden utanıyorum.”

- ”Biz rahat uyuyalım diye vatan evlatları ebediyen uyudu..”

- ”Kan dökmeyi seven bir millet değiliz, ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz.”

- Şehit mi düştü asker? Cennet koktu da her yer.

- Nasılsın diye sorma, ülkem gibiyim işte, bir yanım kan, bir yanım gözyaşı..

- ”Senin kanınla yoğuruldu bu kutsal topraklar, senin kanınla yeşerdi nefes aldığımız bu ağaçlar gözün arkada kalmasın, ey şehidim!”

- ”Gene hangi dua’yı okudun anne. Vurulduğum yerde güneş açtı. Yine mi ağlıyorsun anne. Cennetime yağmur yağdı..”

- ”Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit.”

- ”Şehitler ölmez vatan bölünmez ezan dinmez bayrak inmez…”

- ”Nasılsın diye sorma, ülkem gibiyim işte, bir yanım kan, bir yanım gözyaşı..”

- ”Hain pusularla söndürülen yaşamlara her geçen gün yenileri ekleniyor.Acımadan namertçe arkadan uzanıyor katillerin eli gencecik bedenlere.Kıydıkları canların hesabı bu dünyada sorulmasa bile, mahşer de yakalarına yapışacak koskoca bir millet var bu topraklar üzerinde.”

- ”Ard arda dizili ay yıldızlı bayraklara bürünmüş, hayatının baharında soldurulmuş, kefenlerine kan bulaştırılmış cennet bekçileri, uğurlanıyor analarının feryatlarıyla mekanların en yücesine.”

15 Temmuz Şehitler Marşı

Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.

Bu millet liderinin sözünden dönmez.

Türkiyem haini asla affetmez.

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Durmak yok bizlere bugünden gayrı,

Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,

Tanklara siper olan bedenler ile,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Sular uyusa da düşman uyumaz,

Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,

Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Ya Allah,Bismillah,Allahu Ekber,

Kahraman milletim meydanda bekler,

Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

- Osman Ali AYDIN-Yusuf DÜLGER

15 Temmuz Şehitleri

Çok ,çok erken okundu selan

Daha tankların önüne geçmeden

Ve sen öldüğünü bilmeden...

Alt yazılı bir gecenin

Destanıydı ölümün sessizliğine

Koşan gözlerin

Kefenim olur belki

Diyerek giydiğin beyaz gömleğin

Kandan düğmeleri

Ne olur susma dedim sustun

Bana anlatmayacak mısın cenneti ?

İhtilal mi darbe mi

Gündüz hangisi ? Gece hangisi ?

Dur diyen ellerinde şahadet şerbeti

İçin yanarken içtiğin su gibi

Kana kana , doyasıya

Tadını anlat desem

Şahadetin tarifi olur mu ki ?

Çok ,çok erken okundu selan

Bin vurup , bir vurulmadan

Ve sen öldüğünü anlamadan...

Şehit Ömer Halisdemir'e Ağıt

(On Beş Temmuz Şehitleri Anısına)

Ülkene sevdalıysan erken ölürsün çocuk

Yaşamak dururken ölüm korkutur insanı

Sen yine sevdandan vazgeçme

Bilirsin sevda büyütür insanı.

Hayallerinden vazgeçme çocuk

Ölüm korkutmasın seni yaşam capcanlı dururken

Şehitler serdarı Hazreti Hüseyin yoldaş olur sevdalıysan

Uhud kahramanı Hz. Hamza, devrim şehidi Kubilay

Ve yanında saf tutan nice Alperen .

Kara sevdaya tutulan erken ölür derler çocuk

Sen yine de vazgeçme sevdandan aziz bil vatanı.

Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına

O vakit koskoca bir millet saf bağlar ardından.

Kuş kadar canı vardır en değme yiğidin

Vatanım dersen o vakit ölmez, dirilirsin

Çiğiltepe Kahramanı Reşat gibi,

Kut’ül Amare serdarı Süleyman Askeri

O mübarek sultan Hüdavendigar gibi…

Her devirde bir Sadeddin Köpek çıkar karşına çocuk

Her devirde doğan güne kargış okuyup,

Gönülleri bulandıran bir meczup.

Hasmının başında togan kılıcını eksik etme o vakit

Unutma her Türk fedai doğar, her kalp ölmek için çarpar.

Sü uyur, düşman uyumaz derler çocuk

Sen uyanık kal, sen hatırla

Ardından iki yüz kırk şehit

Uyandırdı, de bizi o derin uykudan.

Sizler uyumadınız ve bizler uyandık

Ve bir parçamız bugün eksik kaldık.

Vatanı, bayrağı, milleti, devleti canından aziz bil çocuk

Kutsal bilirsen devleti, milleti bayrağı ve vatanı

Bir ulu çınara dönüşüverirsin

Delice kavrar köklerin toprağı

Ne esen bora koparır,

Ne boz bulanık akan nehrin toprağı.

Bak medh ü senalar okunuyor çocuk

Aydınlık günlerin doğumunu müjdeliyor en yanık sesler,

Sancağı Ebu Turab tutuyor

En önde Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem.

Kara sevdaya tutulan erken ölür derler çocuk

Aldırma, sen yine sevdalan, ölümüne hem de

Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına

O vakit koskoca bir millet çağlayarak akar peşinden.

En verimli çağında toprak olmak son değildir sana.

Ölümsüzlük gelip ilişir yakana

Türk milleti saf saf olur ardında

En körpe yürekler emrini bekler

Ne esen bora koparır o vakit seni bizden

Ne de boz bulanık akan nehirler…