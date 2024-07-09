15 Temmuz'da raylı sistemler ücretsiz mi? 15 Temmuz'da raylı sistemler İstanbul, Ankara ve İzmir'de bedava mı?

15 TEMMUZ'DA RAYLI SİSTEMLER iSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle 15 Temmuz Pazartesi günü İstanbul, Ankara ile İzmir'de raylı sistem hatları vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.