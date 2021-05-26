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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika! 15 yaşındaki çocuğa işkence edip serbest kaldılar! - Haberler
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Konya'da feci olay! 15 yaşındaki çocuğa işkence edip serbest kaldılar

Konya’da 15 yaşındaki M.A.B.'yi araçla kaçırdıktan sonra demir çubuklarla döverek kollarını ve bacaklarını kıran 3 kişi olayın ardından yakalandı. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Aile karara isyan etti. Savcılık da adli kontrol kararına itiraz ederek tutuklama talebinde bulundu

Son dakika! 15 yaşındaki çocuğa işkence edip serbest kaldılar! - Haberler
15 yaşındaki çocuğa işkence edip serbest kaldılar!
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HABERTURK.COM

Olay geçen hafta Meram ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla parkta oturan 15 yaşındaki lise öğrencisi M.A.B. yanına gelen 3 kişi tarafından bir araca zorla bindirilip kaçırıldı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, M.A.B. bu sırada demir çubuklarla dövüldü. 3 saat sonra boş arazide baygın halde bulunan çocuk hastaneye kaldırıldı. Kol ve bacaklarının kırıldığı belirlendi. 4 saat süren ameliyatla kollarına ve ayaklarına platinler takıldı.

Zanlılardan İ.E.

"BİR ANDA SALDIRDILAR"

Konya Şehir Hastanesi'nde tedavisi halen devam eden M.A.B. "Arkadaşlarımla parkta oturuyorduk. 3 kişi geldi beni apar topar bir arabaya bindirdiler. Araçta beni dövdüler. Şehir dışına bir yere götürdüler. Burada demir çubuklarla dövmeye devam ettiler. Kafama silah dayayıp ölümle tehdit ettiler" dedi.

"ÖLDÜ SANIP BIRAKTILAR"

Neden böyle bir saldırıya uğradığını halen anlamadığını da söyleyen M.A.B. "Demir çubuklarla sürekli vuruyorlardı. Aldığım darbelerden dolayı kendimden geçmişim, beni öldü sanıp bırakıp kaçmışlar. Kendime geldiğimde hayal meyal uzakta bir adam gördüm sürünerek onun yanına gittim. Yardım istedim. Sonra polis, ambulans gelmiş hatırlamıyorum. Bana bunu yapanların cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Zanlılardan A.E.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Olayın ardından kimlikleri tespit edilen U.E. İ.E. ile A.E. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler M.A.B.'yi uyuşturucu sattığı iddiasıyla dövdüklerini öne sürdü. M.A.B. ise bu iddiayı reddetti. İfadelerinin ardından savcılığa sevk edilen akraba 3 kişi savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Ama adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANNE İSYAN ETTİ: ADALET İSTİYORUM

Oğlunu döverek kollarını ve bacaklarını kıran 3 kişinin serbest bırakılmasına tepki gösteren anne M.B. "Adalet istiyoruz. Oğlumu parktan alıp götürüyorlar. Kollarını ve bacaklarını kırana kadar demir çubuklarla dövüp boş arazide ölüme terk ediyorlar. Oğlum kendi çabaları ile hayatta kalıyor. Bunu yapanlar ise serbest bırakılıyor. Bu kişilerin cezalandırılmalarını istiyorum. Oğlum geceleri uykusundan bağırarak uyanıyor. Yaşadıklarını ve o kişilerin yüzünü gördüğünü söylüyor. Bir anne olarak içim yanıyor" diyerek tepki gösterdi.

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Savcılık, 3 şüphelinin nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Şüphelilerin tutuklanmalarını istedi.

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