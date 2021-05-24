15 yaşındaki çocuğu kaçırıp işkence ettiler! 0:00 / 0:00

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Olay merkez Meram ilçesinde dün meydana geldi. Lise öğrencisi M.A.B., bir grup arkadaşıyla evlerine yakın bir parkta oturuyordu.

Zafer Samancı'nın haberine göre, M.A.B., yanına gelen 3 kişi tarafından silah zoruyla arabaya bindirilip kaçırıldı. Şüpheliler, araçta dövdükleri çocuğu 15 kilometre uzaklıktaki Çomaklı Mahallesi'nde boş araziye götürdü. Demir çubuklarla döve döve liseli gencin kol ve bacaklarını kırdı. Şüpheliler daha sonra çocuğu bırakıp kaçtı.

"BENİ BAŞKASIYLA KARIŞTIRDILAR"

Kol ve bacaklarında kırıklar olduğu için yürüyemeyen M.A.B., yarım saat boyunca sürünerek tarlada çalışan işçilerden yardım istedi. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk hemen ameliyata alındı. Tedavisi süren M.A.B., yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Şiddete arabada başladılar. Sürekli silah gösteriyorlardı. Beni uyuşturucu satmakla, hırsızlık için gece evlere girmekle suçladılar. Benim bu olaylarla hiçbir ilgim yok. Beni başka biriyle karıştırdılar. Tarlaya götürüp, demir çubuklukla kollarıma ve bacaklarıma vurdular. Biri de parmaklarımı kırmaya çalıştı. Yanıma bir mermi bıraktılar. 'Bir dahakine bu mermi kafana girecek' dediler. Biri de 'fazla kafasına vurmayın ölüp gitmesin' dedi. Sonra kaçtılar. Ben de yarım saat boyunca sürünüp, tarladaki işçilerden yardım istedim."

"ÖLDÜRECEKLER DİYE ÇOK KORKTUM"

Öldürüleceğini düşündüğünü belirten M.A.B., "Sürekli silah gösterdikleri için öldüreceklerini düşündüm. Hiçbir suçum yokken öldüresiye dövüldüm. Halen aklıma gelince korkuyorum. Psikolojim bozuldu. Benim suçum neydi? Bunu yapanlar cezasını çeksin. Kollarımdan ve bacaklarımdan başka ameliyatlar da olacağım" diye konuştu.

Güvenlik güçleri olayla ilgili İbrahim E. (42),Uğur E. (38) ve Ali E.’yi (28) gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.