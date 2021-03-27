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Şirketlerin inovatif ürün/hizmet/iş modeli geliştirme ve kurumiçi girişimcilik yeteneği kazanırken inovasyon kültürü yaratma ihtiyaçlarını karşılama amacıyla yola çıkan Gooinn, “Girişimciye Dönüş” online platformu iile 1.5 yıl içinde 4 bin girişimci yetiştirdi.

Verilen bilgiye göre, bu yeni girişimcilerin yüzde 75’i kurumlardan, girişimci organizasyonlarından, çeşitli vakıflar ve okullardan çıkarken, yüzde 25’i ise bireysel girişimcilerden oluşuyor

Aralarında, Zorlu Holding, SabancıDx, SoftTech, Eczacıbaşı Holding, MEF Üniversitesi, Kredi Kayıt Bürosu, Girişimcilik Vakfı, Hamdi Ulukaya Girişimi ve YGA başta olmak üzere çok sayıda kurumsal firma ile işbirliğine giden “Girişimciye Dönüş” online platformunun, yürütülen 17 programla girişimcilik ve inovasyon kültürünün gelişmesi açısından şirketlere de yardımcı olduğu bildirildi.

Kurumsal şirketlere inovasyon yetkinliklerini ve girişimcilik ruhunu kazandırmak konusunda çözüm ortaklıkları yapan Gooinn’nin Kurucusu Yavuz Çingitaş, Türk şirketlerinin global piyasalarda da rekabete girebilmesi ve Türkiye’nin inovasyon bilinci kazanarak daha da kalkınması için şirketlerden yeni iş modelleri ve girişimler çıkmasını sağlamanın ana hedefleri olduğunu belirtti.

Çingitaş, "Platformun amacı, problemi bulma noktasından başlayarak, yatırımcı sunumunun hazırlanmasına kadarki sürecin tamamını kapsayan online bir çalıştay. 13 adımda toplamda 2 saatten fazla video ve videolarla eş zamanlı çalışan 16 araçla, online çalıştay deneyimini sunuyoruz. Girişimciye Dönüş, sunduğu deneyimi Tasarım Düşüncesi (Design Thinking) ve Yalın Yeni Girişim (The Lean Startup) metodlarını harmanlayarak veriyor. 1.5 yıl içinde 4 bin girişimci adayını hazırlamak için kullandığımız bu metodları, kullanıcı ihtiyacı veya probleminden yola çıkarak ürün ve çözüm tasarlama süreci olarak tanımlayabiliriz" dedi.

Çingitaş, bu zamana kadar gerek yapılan inovasyon danışmanlıkları gerekse canlıya alınan dijital ürünlerle edinilen tecrübe ve birikimlerle, Avrupa pazarındaki kurumlar için özel olarak geliştirdikleri inovasyon odaklı SaaS (Software as a Service) platform olan Inodash'e de yatırım yaptıklarını sözlerine ekledi.