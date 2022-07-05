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15 yıl sürdü: Kanada, yerli çocuklar için 15 milyar dolar ödeyecek - Son dakika

15 yıl sürdü: Kanada, yerli çocuklar için 15 milyar dolar ödeyecek 0:00 / 0:00

AA

Kanada hükümeti, First Nations yerli ailelerinin çocuklarıyla ilgili 2007'den bu yana devam eden dava nedeniyle 20 milyar Kanada doları (yaklaşık 15,5 milyar ABD doları) tazminat ödemek için anlaşma imzaladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, hükümet, koruyucu ailelerin yanına verilen yerli çocukların, yatılı kilise okullarındakine benzer bir asimilasyona uğradıkları iddiasına yönelik dava nedeniyle 20 milyar Kanada doları tazminat ödeyeceği anlaşmaya imza attı.

Kanada Yerli Halklar Meclisi (AFN) Manitoba Bölge Yetkilisi Cindy Woodhouse, "Otuz yıllık savunma ve aylarca süren müzakerelerin ardından, AFN adına, çocuklarımız ve aileleri için bir başka tarihi dönüm noktasına ulaştığımızı söylemekten gurur duyuyorum." açıklamasında bulundu.

Hükümet, AFN ve davacılar arasında imzalanan anlaşma, yerli çocuk hizmetlerindeki fazla ödemeler hakkındaki hukuki tartışmaların, çocukların bu hizmetleri almasını engellemeyeceğinden emin olmak için tasarlandı.

Kanada Yerli Hizmetleri Bakanı Patty Hajdu, "Taraflar, ayrımcı ve sistematik ırkçı çocuk refahı uygulamalarından büyük zarar gören aileler ve insanlara yönelik tazminat talepleri için bir plan üzerinde anlaştı." dedi.

Kanada hükümeti ocakta, First Nations yerli ailelerinin çocuklarına 20 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.

First Nations yerlileri, Kanada genelindeki Metis ve İnuit yerlileriyle "en büyük yerli topluluklardan biri" olarak biliniyor.

HUKUK SÜRECİ 15 YIL SÜRDÜ

Kanada genelindeki yatılı kilise okullarının bahçelerinde son bir yılda bulunan ve resmi kayıtlarda olmayan isimsiz çocuk mezarları ile ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline gelen yerli çocuklar konusundaki hukuk mücadelesi 2007'de başladı.

First Nations Çocuk ve Aile Bakımı Derneğinin 2007'de Kanada İnsan Hakları Mahkemesinde (CHRT), çocuk refahı sisteminin kusurlu olduğu ve yerli çocuklarına karşı ayrımcılık uygulandığı iddiasıyla federal hükümete karşı açtığı davada, mahkeme, 2016'da karar verdi.

CHRT, 2016'da federal hükümetin çocuk refahı sistemlerinde yerli çocukları yetersiz finanse ederek ayrımcılık yaptığına karar verdi.

Mahkeme, 2019'da federal hükümete, 1 Ocak 2006'dan itibaren yerli çocuk refahı sisteminin bir parçası olan her çocuğa birincil vasisi ile 40 bin dolara kadar tazminat ödeme emri verdi.

Hükümet ve Yerli gruplar, federal hükümetin tazminat kararını temyize götürmesinin ardından Kasım 2021'den bu yana müzakereler yürütüyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.