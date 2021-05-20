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150 bin dolarlık FETÖ borsası suçlaması

İstanbul'da rüşvet istemek ve rüşvete aracılık etmek suçuna karıştıkları iddiasıyla avukat Kazım Yiğit Akalın ve avukat Mehmet Asım İplikçioğlu ile 4 polis memuru gözaltına alındı. FETÖ borsası kurdukları iddia edilen 6 şüpheli emniyette 4 gün süren işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi

150 bin dolarlık FETÖ borsası suçlaması
İki avukata FETÖ borsası suçlaması
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İddiaya göre 3 ay önce savcılığa başvuran iş insanı Şahap Ç.’nin oğlu Gökalp Ç., iki avukattan şikayetçi oldu. Gökalp Ç., şikâyet dilekçesindeki iddiasına göre avukat İplikçioğlu ve avukat Akalın, “Şahap Ç.’nin bir FETÖ soruşturmasında yer aldığını, irtibatta oldukları polis memurlarıyla dosya hakkında takipsizlik kararı verilmesini sağlayacaklarını” belirterek, 150 bin dolar istedi.

4 POLİSE GÖZALTI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatan savcılığın talimatı üzerine, Mehmet Asım İplikçioğlu ile Kazım Yiğit Akalın’ın telefon kayıtları ve HTS bilgileri incelemeye alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kazım Yiğit Akalın’ın mali Şube Müdürlüğü’nde görevli 4 polis memuru ile irtibatlı olduğunu ve görüşmeler yaptığını tespit etti. İddiaya göre polisler ve avukatların telefon ve baz istasyonu sinyal bilgileri karşılaştırıldığında çok sayıda görüşme olduğu tespit edildi. Savcılığın talimatı üzerine avukatlar Mehmet Asım İplikçioğlu ve Kazım Yiğit Akalın ile adı geçen 4 polis memuru gözaltına alındı.

Avukat Mehmet Asım İplikçioğlu

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan 6 kişi emniyette iddiaları kabul etmedi. Avukat İplikçioğlu ve avukat Akalın, polislerle görüşmelerinin avukatlık görevi kapsamında olduğunu belirterek, 150 bin dolar istedikleri iddiasını reddetti. Emniyette 4 gün süren gözaltı ve sorgu işlemlerinin ardından avukatlar adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve iddialara göre; FETÖ soruşturmalarına bakan bir savcılık, iş insanı Şahap Ç.'nin geçtiğimiz kasım ayında Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen bir FETÖ soruşturmasına adının karıştığını tespit etti.

Avukat Kazım Yiğit Akalın

Şahap Ç., hakkında tutanak tutuldu ve gözaltına alınıp savcılığa sevk edilmesine karar verildi. Şahap Ç.’nin koronavirüs hastası olduğu ve durumu ciddi olduğu için gözaltına alınmadığı ancak FETÖ’den hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Avukat Kazım Yiğit Akalın ve Mehmet Asım İplikçioğlu’nun bu aşamada Şahap Ç.’den soruşturmayı bertaraf etmek ve polislere vermek üzere 150 bin dolar istediği öne sürüldü. Bu iddiayı Şahap Ç.’nin oğlu Gökalp Ç. şikayet dilekçesiyle savcılığa taşıdı ve avukatlar Akalın ve İplikçioğlu ile birlikte 4 polis gözaltına alındı.

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