Survivor 2021 Gönüllüler takımında Aleyna Çalışkan ve Hanzade Ofluoğlu elem adayı oldu. Gönüllüler takımının SMS birincisi açıklandı ve bir eleme adayı daha belirledi. Peki Survivor son bölümde kim elendi, kim gitti? İşte Survivor'a veda eden isim...