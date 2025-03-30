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        Haberler Gündem Güncel 16 yaşındaki Ayşegül bulundu | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki Ayşegül bulundu

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan Ayşegül Kocaman, Ankara'da bulundu. Ankara'dan Çanakkale'ye polis tarafından getirilen Ayşegül Kocaman, Ayvacık ilçesinde ailesine teslim edilecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 20:10 Güncelleme: 30.03.2025 - 20:10
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        16 yaşındaki Ayşegül bulundu
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, okula gitmek için evden ayrılan ve geri dönmeyen lise öğrencisi Ayşegül Kocaman (16) arama çalışmaları 3'üncü gününde Ankara'da bulundu

        Ayvacık Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ayşegül Kocaman, önceki gün okula gitmek için evden çıktı. Yakınları, eve dönmeyen Kocaman'a ulaşamayınca, kayıp başvurusunda bulundu.

        İhbarın ardından polis, Kocaman'ı bulmak için arama çalışması başlattı. 16 yaşındaki genç kız aramaların 3. gününde bulundu.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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