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Hatay’da 16 yaşındaki çocuk inşaatta ölü bulundu

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde, dün evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Uğur B., inşaatın çatı katında ölü bulundu. Çocuğun kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nda belli olacak

16 yaşındaki çocuk inşaatta ölü bulundu
İHA

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde, 16 yaşındaki bir çocuk inşaatın çatı katında ölü olarak bulundu.

Dün saat 17.30 sıralarında evden çıkan ve bir daha dönmeyen 16 yaşındaki Uğur B.'yi ailesi aramaya başladı ancak bir sonuç alamadı. Uğur B., Subaşı Mahallesi'ndeki bir inşaatın çatı katında, inşaat işçileri tarafından çatı demirlerine asılı halde bulundu.

İnşaat işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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