16 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirdi

İHA'nın haberine göre; Kozluk ilçesine bağlı Armut köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Mustafa Güneri arkadaşıyla şakalaşmak amacıyla güreş tuttuğu sırada bir anda fenalaştı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güneri’nin cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Olay köyde büyük üzüntüye neden olurken, çocuğun cenazesinin köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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