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        16 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirdi

        Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Armut köyünde arkadaşıyla şakalaşarak güreş tutan 16 yaşındaki çocuk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 00:50 Güncelleme: 06.05.2025 - 00:50
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        16 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirdi
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        İHA'nın haberine göre; Kozluk ilçesine bağlı Armut köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Mustafa Güneri arkadaşıyla şakalaşmak amacıyla güreş tuttuğu sırada bir anda fenalaştı.

        Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Güneri’nin cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Olay köyde büyük üzüntüye neden olurken, çocuğun cenazesinin köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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