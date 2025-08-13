Cash Warren ile 16 yıllık evliliğini Aralık 2024'te bitiren Jessica Alba, yeni sevgilisi Danny Ramirez ile görüntülendi.

44 yaşındaki ABD'li oyuncu, 32 yaşındaki meslektaşıyla New York'ta bir restoranda romantik bir akşam yemeği yedi.

Çiftin yemeğine, ilerleyen saatlerde Jessica Alba'nın arkadaşları da katıldı.

Restoran çıkışında hayranlarının ilgisiyle karşılaşan Jessica Alba, birkaç imza dağıttıktan sonra, Danny Ramirez ile birlikte kaldıkları otele döndü.

2008 yılında Cash Warren ile dünyaevine giren ve üç çocuğu olan Jessica Alba, Şubat 2025'te eşine boşanma davası açtı. Oyuncu, "Son 20 yıldır çift olarak birlikte büyümemizden gurur duyuyorum ve artık bireysel olarak büyümeye başlamamızın zamanı geldi" ifadeleriyle ayrıldıklarını açıklamıştı.

Jessica Alba; 'Günah Şehri', 'Anestezi', 'İçimdeki Katil' filmleri ile 'Fantastik Dörtlü' serisindeki rolleriyle tanınıyor. Sevgilisi Danny Ramirez ise 'The Gifted','On My Block' dizileri ile 'Top Gun: Maverick' (2022) filmindeki Teğmen Mickey 'Fanboy' Garcia rolleriyle biliniyor. Ramirez son olarak, 'The Last of Us'ta rol aldı.