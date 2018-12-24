Olay, Samsun´un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, fabrikada çelik eritme kazanın çevresinin temizlikçisi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Adem A., 1600 derece sıcaklıkta bulunan kazanın içerisine atlayarak yaşamına son verdi.

2011 yılında fabrikadaki işine başlayan Adem A.'nın, saat 16.00´daki vardiyasına geldikten yaklaşık yarım saat sonra kendisini kazanın içerisine bıraktığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.

Olaydan sonra fabrika yönetimi diğer çalışanlara da 2 gün idari izin verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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