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        Haberler Spor Diğer Bisiklet 1653 bisikletle 'dünyanın ne uzun bisiklet hattı' oluşturuldu - Diğer Haberleri

        1653 bisikletle 'dünyanın ne uzun bisiklet hattı' oluşturuldu

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın 2024 yılını Hareketlilik Yılı ilan etmesinin ardından Türkiye'nin 81 ilinde etkinlikler düzenleyen Herkes İçin Spor Federasyonu, İstanbul'da gerçekleştirdiği etkinlikle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında, Beykoz Spor Ormanı'nda 1653 bisikletle "Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı" oluşturuldu. Bakan Bak'ın da katıldığı etkinlikte kırılan rekorla Guinness Rekorlar Kitabı'na girildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 13:26 Güncelleme: 10.03.2024 - 13:26
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        Bisiklette dünya rekoru kırdık
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        Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024 Hareketlilik Yılı Etkinlikleri kapsamında, İstanbul’da 1653 bisikletle "Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı" oluşturuldu, kırılan rekorla Guinness Rekorlar Kitabı'na girildi.

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu, federasyonun 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Beykoz Spor Ormanı'nda, 1653 bisikletle "Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı"nı oluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi törenine katıldı.

        Bakan Bak: “Bakanlık olarak herkesi hareket etmeye davet ediyoruz”

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        Törende konuşan Bakan Bak, 2024'ü hareketlilik yılı ilan ettiklerini belirterek, "İstanbul, bir bisiklet şehri olacak. Belediye Başkanımız Murat Aydın, bisikletin gelişmesi için çok çaba gösterdi. Bakanlık olarak herkesi hareket etmeye davet ediyoruz. Yürüyüşe davet ediyoruz. Bisiklete binmeye davet ediyoruz. Spor salonlarımıza davet ediyoruz. Yüzme havuzlarımıza davet ediyoruz." diye konuştu.

        Bakan Bak, bağımlılıkla mücadelenin en büyük görevlerinden biri olduğunu kaydederek, “Annelere sesleniyoruz. Çocuklarınızı alın spor tesislerine gelin. Bağımlılıkla mücadele için, kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzak tutmak için herkesi spor tesislerine bekliyoruz. İstanbul değişecek. İstanbul, spor kenti, bisiklet kenti olacak.” ifadelerini kullandı.

        Kerim Çomoğlu: “Her yaştan bireyin daha sağlıklı olması için çaba harcıyoruz”

        Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu, her yaştan bireyin daha sağlıklı, daha güçlü, daha zinde olması için çaba harcadıklarını belirterek, “Spor yapan bireyler zararlı alışkanlıklardan uzak durur. Federasyon olarak en büyük amacımız sporun yaşam biçimi haline getirilmesi. Bugün elde edilen başarı, gelecekte yapacaklarımız için motivasyon kaynağı olacaktır. Başta Sayın Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

        Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da, İstanbul’un bisiklet şehri olacağını vurgulayarak, ”Pekala İstanbul bisiklet şehri olunca ne olacak? Sağlık harcamalarında en az üç yüz milyar lira tasarruf edeceğiz. Daha huzurlu olacağız, daha eğlenceli olacağız.” şeklinde konuştu.

        Konuşmaların ardından rekor kırılan 1653 bisiklet, katılımcılara kurayla dağıtıldı. İlk çekilişleri Bakan Dr. Osman Aşkın Bak ve Murat Kurum yaptı.

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