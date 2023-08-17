Gölcük depremi 24. yıl dönümünde anılıyor! 17 Ağustos Gölcük depremi kaç şiddetinde oldu ve kaç kişi öldü?
Türkiye'yi derinden sarsan ve geride ağır hasarlar bırakan Gölcük depremi 24. yıl dönümünde anılıyor. 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen deprem sonrası yüz binlerce bina yıkılırken birçok vatandaş da hayatını kaybetti. Marmara bölgesinde gerçekleşen depremde 17.480 kişi öldü, 23.781 kişi yaralandı ve 505 kişi de sakat kaldı. İşte 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi ile ilgili bilgiler...
17 Ağustos Gölcük depreminin üzerinden tam 24 yıl geçti. 17 Ağustos 1999 yılında saat 03:02'de merkez üssü Koceli'nin Gölcük ilçesi olan büyük deprem Marmara Bölgesi başta olmak üzere İzmir, Ankara gibi pek çok ilde hissedildi. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremin yıl dönümünde "17 Ağustos Gölcük depremi kaç şiddetinde oldu, kaç dakika sürdü, kaç kişi öldü ve kaç kişi yaralandı?" araştırmaları hız kazandı. İşte 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi büyüklüğü, ölü ve yaralı sayısına ilişkin detaylar...
17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ VE KAÇ SANİYE SÜRDÜ?
17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu.
DEPREMDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?
TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi̇ Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.
GÖLCÜK DEPREMİNDE KAÇ BİNA HASAR GÖRDÜ?
Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.
Depremde İstanbul'da 454 kişi yaşamını yitirirken Yalova, Düzce ve Gölcük'ten kentteki hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981'e çıktı.
İstanbul'da 1880 kişinin yaralandığı depremde 41 bine yakın konut ve iş yerinde hasar oluştu, 18 bin 162 konut orta ve ağır şiddetteki hasar yüzünden oturulamaz hale geldi.
Kentte ayrıca 3 bin 171 okuldan 820'si hasar gördü. Bunların 118'i orta, 13'ü ağır hasarlı olarak belirlendi. İstanbul'daki 10 bine yakın kamu binasının 1137'sinde az, 387'sinde orta, 37'sinde ise ağır hasar oluştu.
İstanbul'da depremden en çok zarar gören yer Avcılar oldu. İlçede 270 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. 1823 konut ve 326 iş yerinin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü ilçede, 5 bin 106 konut ve 872 iş yerinde orta hasar, 3 bin 685 konut ve 461 iş yerinde hafif hasar meydana geldi.
DEPREMİN EKONOMİK ETKİLERİ NELER OLDU?
17 Ağustos Depremi, ekonomi üzerinde de çok ciddi olumsuz etkiler yarattı.
Farklı kurumların yaptığı hesaplamalara göre, depremin ekonomik maliyeti 12 ile 20 milyar dolar arasında değişiyor.
Bu maliyeti Devlet Planlama Teşkilatı 15-19 milyar dolar, Dünya Bankası da 12-17 milyar dolar, Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) ise 17 milyar dolar olarak hesaplıyor.
Depremin ardından özellikle yeniden yapılanma çalışmaları nedeniyle dış kaynak ihtiyacı artarken, sanayi bölgesinde bir süre üretim faaliyetlerine ara verilmesi de ekonominin küçülmesine neden oldu.
Türkiye'nin en büyük petrol rafinerisi TÜPRAŞ'ta çıkan yangın günlerce sürdü.
Bazı araştırmalar, 1999 depreminin yarattığı etkinin 2001'de ekonomik krizinin çıkmasında etkili olan nedenler arasında yer aldığını gösteriyor.
DEPREMDEN SONRA NELER YAŞANDI?
Depremin yarattığı ilk şokun atlatılmasının ardından ilk etapta arama-kurtarma faaliyetlerine, bir süre sonra da enkaz kaldırma çalışmalarına odaklanıldı.
Kızılay ve Sivil Savunma Birlikleri gibi kamu oluşumlarının yanı sıra Arama Kurtarma Timi (AKUT) gibi özel ve gönüllü gruplar da yardım çalışmalarında faal rol oynadı. Ayrıca, İngiltere, Yunanistan, ABD ve Japonya başta olmak üzere çok sayıda ülkeden yardım görevlisi geldi.
O dönemde Demokratik Sol Parti (DSP), Anavatan Partisi (ANAP) ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oluşturduğu koalisyon hükümetine depremin vurduğu yerlere yardım ekipleri ve malzemesi göndermekte geç kaldığı yönünde ağır eleştiriler yöneltildi.
Bazı yerlere kurtarma ekiplerinin ulaşması günler sürdü. Bazı noktalarda enkaz kaldırma çalışmaları aylarca devam etti.
17 Ağustos'un ardından deprem konusu Türkiye'nin en önemli gündem maddesi haline geldi.
Bülent Ecevit başbakanlığındaki hükümet, gerek deprem sonrası yardım ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak gerekse de depremin yarattığı ekonomik zararın etkilerini gidermek için bir dizi yasal düzenleme yürürlüğe koydu. Yapılan düzenlemeler arasında şunlar yer aldı: