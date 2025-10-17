Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 17 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI KANAL KANAL | Bu akşam TV'de hangi diziler ve filmler var? Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı listesi

        17 Ekim 2025 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, bu akşam hangi diziler ve filmler ekrana gelecek?

        17 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Böylece Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, akşam kuşağında birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde heyecan doruğa çıkacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var? İşte 17 Ekim 2025 Cuma Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 15:04 Güncelleme: 17.10.2025 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ulusal kanallarda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanmaya devam ediyor. Bu akşam Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 109. bölümü ile izleyicileri şoke edecek. Doğa’nın, bebeğiyle birlikte geçirdiği korkunç kaza sonucu neler yaşanacağı büyük bir merak konusu olacak. 17 Ekim 2025 TV yayın akışı listesine göre diğer kanallarda da diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. İşte 17 Ekim Cuma Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Güller ve Günahlar

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Güller ve Günahlar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        00:15 Güller ve Günahlar

        03:00 Poyraz Karayel

        05:00 Baht Oyunu

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aile

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Veliaht

        02:45 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Mısır Tanrıları

        22:30 Mısır Tanrıları

        01:00 Sahipsizler

        03:30 Baba Ocağı

        05:00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:23 İstiklal Marşı

        05:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:15 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Cennetin Çocukları

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Taşacak Bu Deniz

        03:10 Cennetin Çocukları

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Bir Gece Masalı

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Aynadaki Yabancı

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Aşk ve Gözyaşı

        00:20 Aynadaki Yabancı

        03:00 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Ben Leman

        19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20:00 Ben Leman

        22:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        01:15 Kıskanmak

        03:30 İnadına Aşk

        04:30 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        17 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        Siyasi partilere 6,4 milyar TL hazine yardımı
        Siyasi partilere 6,4 milyar TL hazine yardımı
        Yine balıkçılar buldu... Karadeniz'de teçhizat bereketi!
        Yine balıkçılar buldu... Karadeniz'de teçhizat bereketi!
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Mert Günok'a güvenoyu!
        Mert Günok'a güvenoyu!
        Kremlin: Trump-Putin görüşmesi iki hafta içinde olabilir
        Kremlin: Trump-Putin görüşmesi iki hafta içinde olabilir
        Suzan, 18 gün hayata tutundu! 3 çocuğu var ama artık o yok!
        Suzan, 18 gün hayata tutundu! 3 çocuğu var ama artık o yok!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Kızını boğan anne cinayeti anlattı!
        Kızını boğan anne cinayeti anlattı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rıza dışı kürtaj iddiası! 2 doktora adli kontrol kararı
        Rıza dışı kürtaj iddiası! 2 doktora adli kontrol kararı
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        12 yaşındaki çocuğu öldürdü, çevredekilere ateş açtı!
        12 yaşındaki çocuğu öldürdü, çevredekilere ateş açtı!
        TCMB'den BKM soruşturması açıklaması
        TCMB'den BKM soruşturması açıklaması
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
        Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?