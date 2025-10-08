17. Rekabet Kongresi 6 Kasım'da İstanbul'da gerçekleşecek

17. Rekabet Kongresi, “Küresel Rekabet Gücümüz İçin Yeni Rotalar” temasıyla, 6 Kasım 2025’te Sabancı Center’da gerçekleşecek.

Küresel ekonomide yaşanan dönüşümler ışığında Türkiye’nin rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejileri tartışmaya açacak olan kongrenin açılış konuşmalarını SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, TİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ve Rekabet Kurumu Kurul Üyesi Ayşe Ergezen yapacak. Gün boyu devam edecek olan panellerde ise Türkiye’nin önde gelen iş ve sivil toplum liderleri, akademisyenler yer alacak.

Kongrede, çoklu krizler çağında küresel rekabet ve dayanıklılık, öncü sektörlerin küresel rekabetteki konumu, dijitalleşen ticarette rekabet, değişen ticaret dinamikleri, Türkiye’nin küresel rekabette rakipleri karşısındaki ilerleme alanları ve çalışma hayatında insan hakları farkındalığının artırılması gibi birçok kritik konu ele alınacak. Ayrıca SEDEFED 2025 Rekabet Ödülleri de kongre kapsamında sahiplerini bulacak.