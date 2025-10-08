Habertürk
Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 17. Rekabet Kongresi 6 Kasım'da İstanbul'da gerçekleşecek - İş-Yaşam Haberleri

        17. Rekabet Kongresi, SEDEFED tarafından 6 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek

        Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından düzenlenen Rekabet Kongresi, bu yıl 17'nci kez iş dünyası, akademi, sivil toplum ve kamu temsilcilerini bir araya getirmeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 16:01 Güncelleme: 08.10.2025 - 16:01
        17. Rekabet Kongresi 6 Kasım'da İstanbul'da gerçekleşecek
        17. Rekabet Kongresi, “Küresel Rekabet Gücümüz İçin Yeni Rotalar” temasıyla, 6 Kasım 2025’te Sabancı Center’da gerçekleşecek.

        Küresel ekonomide yaşanan dönüşümler ışığında Türkiye’nin rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejileri tartışmaya açacak olan kongrenin açılış konuşmalarını SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, TİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ve Rekabet Kurumu Kurul Üyesi Ayşe Ergezen yapacak. Gün boyu devam edecek olan panellerde ise Türkiye’nin önde gelen iş ve sivil toplum liderleri, akademisyenler yer alacak.

        Kongrede, çoklu krizler çağında küresel rekabet ve dayanıklılık, öncü sektörlerin küresel rekabetteki konumu, dijitalleşen ticarette rekabet, değişen ticaret dinamikleri, Türkiye’nin küresel rekabette rakipleri karşısındaki ilerleme alanları ve çalışma hayatında insan hakları farkındalığının artırılması gibi birçok kritik konu ele alınacak. Ayrıca SEDEFED 2025 Rekabet Ödülleri de kongre kapsamında sahiplerini bulacak.

        Yenilikçilik ve rekabetçilik kültürünün güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlayan ve “Üretim ve Ürün İnovasyonu”, “Dijitalde Yenilikçi Rekabet”, “Rekabetçi Değer Yaratan İnovasyon” ve “Rekabette Sürdürülebilirlik” olmak üzere dört ayrı kategoride sahiplerini bulacak olan ödüller için, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm sermaye şirketleri 13 Ekim 2025 Pazartesi gününe kadar başvuruda bulunabilecek.

