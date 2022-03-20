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Haberler Gündem 3. Sayfa 17 yaşındaki genç kızın kahreden ölümü!
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Konya'da köpeklerden korkan genç kızın kahreden ölümü!

Konya Altınekin'de, 17 yaşındaki G.K., kurs dönüşü başıboş köpeklerin üzerine doğru geldiğini görünce korkarak fenalaştı. Çevredekilerin yardımına koştuğu genç kız için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Genç kız, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı

17 yaşındaki genç kızın kahreden ölümü!
17 yaşındaki genç kızın kahreden ölümü!
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HABERTURK.COM

Konya Altınekin ilçesinde kurs dönüşü başıboş köpeklerden korkarak fenalaşan 17 yaşındaki G.K., hayatını kaybetti.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Altınekin Ali Esmehan Tekelioğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi genç kız, Konya'da üniversite hazırlık kursuna devam ediyordu.

Genç kız, ders sonrası ilçeye dönüşünde bir grup başıboş köpeğin kendisine doğru geldiğini görünce korktu. Fenalaşan genç kızın yardımına çevredekiler yetişti.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine geldi. Ancak onların müdahalesi de G.K.'yi kurtarmaya yetmedi. Genç kızın ilk tespitlere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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