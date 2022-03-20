17 yaşındaki genç kızın kahreden ölümü! 0:00 / 0:00

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Konya Altınekin ilçesinde kurs dönüşü başıboş köpeklerden korkarak fenalaşan 17 yaşındaki G.K., hayatını kaybetti.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Altınekin Ali Esmehan Tekelioğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi genç kız, Konya'da üniversite hazırlık kursuna devam ediyordu.

Genç kız, ders sonrası ilçeye dönüşünde bir grup başıboş köpeğin kendisine doğru geldiğini görünce korktu. Fenalaşan genç kızın yardımına çevredekiler yetişti.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine geldi. Ancak onların müdahalesi de G.K.'yi kurtarmaya yetmedi. Genç kızın ilk tespitlere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.